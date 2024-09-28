В Сочи пройдет Международный фестиваль "Кинобраво"

Международный фестиваль "Кинобраво" впервые открывается в Сочи в субботу. В его программу вошли фильмы из более чем 10 стран, которые на площадке фестиваля представят сами создатели, сообщили в оргкомитете.

"Международный фестиваль зрительского кино "Кинобраво" впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. <...> В программу нового фестиваля вошли фильмы из России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Египта, Ирана, Индонезии, Сербии, Венгрии, Эфиопии, Таиланда и других стран. Каждую картину на площадке кинофестиваля представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры", - говорится в сообщении.

Председателем жюри фестиваля назначен кинокритик, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине (Италия) Марко Мюллер. Также в состав жюри вошли ведущие представители киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирована пятидневная деловая программа, участие в которой подтвердили кинематографисты из порядка 20 стран. На мероприятиях эксперты обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах-участниках фестиваля.

По словам генерального продюсера Елены Север, фестиваль рождается в "непростое время", но организаторы воспринимают его и как время "новых возможностей". Креативным продюсером "Кинобраво" выступил актер Андрей Мерзликин. Он рассказал, что призы фестиваля будут вручать за лучший фильм, лучшую режиссуру, сценарий, музыку, а также лучшую женскую и мужскую роль, операторскую работу, лучшую работу художника, визуальные эффекты и монтаж. ТАСС - генеральное информационное агентство кинофестиваля.