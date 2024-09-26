Режиссер «Мегалополиса» потратил на фильм $ 136 млн из своего кармана

Уже 27 сентября состоится мировая премьера фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. В связи с этим режиссёр ленты дал интервью журналистам издания The Wall Street Journal. В ходе беседы постановщик рассказал, что бюджет картины составил $ 136 млн — все средства были взяты из его личного кармана.

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Однако вряд ли «Мегалополис» получит большой успех: аналитики ожидают, что за первые выходные картина заработает только $ 6 млн. Ко всему прочему, критики ругают новую работу Копполы за рваное повествование, плохую графику, поверхностность и попытку режиссёра собрать все свои идеи в одной истории.

Лента перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.