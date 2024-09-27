Открылся фестиваль короткометражных фильмов «Мечта»

Международный образовательный фестиваль короткометражных фильмов "Мечта" открылся в Белом зале Центрального дома кино Союза кинематографистов России, передает корреспондент ТАСС.

© кадр из фильма

"Мы проводим этот фестиваль в пятый раз. Это день творчества, вдохновения, день эмоций. Мы начали его проводить пять лет назад с Александром Наумовичем [Митта, кинорежиссер и сценарист]. Мы просматривали работы студентов, и пришла мысль, почему бы не собраться и не посмотреть работы за несколько лет, провести такой внутренний фестиваль", - рассказал президент фестиваля, режиссер Геннадий Иванов, отметив, что первый смотр был проведен в онлайн-формате, поскольку идея создания родилась во время пандемии коронавируса.

На открытии собрались кинематографисты, члены жюри и зрители. Ведущими церемонии стали актеры Ольга Дунаева и Сергей Шароватов. Видеообращение для участников и гостей фестиваля записал режиссер Николай Лебедев, который не смог лично присутствовать на открытии.

"Мечта - это то, что всех нас ведет вперед, то, что не дает нам уснуть. Мечта - это то, что делает нашу жизнь лучше, когда мы реализовываем, конечно, эти мечты. Желаю вам, чтобы этот фестиваль принес исполнения мечты. Желаю, чтобы эта мечта была только начальной, чтобы вы двигались выше и выше, ярче и ярче. Чтобы ваши мечты были по-настоящему достойными", - отметил Лебедев.

Как рассказали ведущие церемонии, в 2024 году в рамках отборочного этапа было подано 563 заявки как от детей, так и от взрослых, а самым юным автором стал шестилетний мальчик. К финалу допустили 23 работы: 15 - во взрослом конкурсе и 8 - в детском.

Церемония открытия продолжилась просмотром шести короткометражных фильмов, прошедших в финал конкурса, и последующим их разбором. Среди работ - драма о материнстве "Не плачь" Медеи Властопуло, комедия "От одного зайца" Глеба Кучинского, драма о выборе "Токарь" Романа Вердаса, историческая зарисовка о царевне Софье "Первая на русском троне" Андрея Арчакова. Остальные фильмы покажут в другие дни фестиваля.

Кинофестиваль "Мечта" проходит в Москве с 26 по 29 сентября. В частности, 27 сентября организаторы проведут закрытый питчинг, на котором запланирован разбор будущих проектов, а 29 сентября состоится просмотр и обсуждение фильмов финалистов-режиссеров до 18 лет.