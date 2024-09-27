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Фильм «Огниво», 2024 год: дата выхода и сюжет сказочного блокбастера

Осенью 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Огниво» — сказочный блокбастер от создателей картины «По щучьему велению». В основу ленты легла одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена. Правда, оригинальный сюжет претерпел значительные изменения и оброс русским колоритом: вместо волшебных собак здесь заколдованная принцесса, а вместо бравого солдата — веселый аферист. «Лента.ру» раскрывает дату выхода «Огнива», рассказывает о сюжете, актерском составе и создателях фильма.

Фильм «Огниво»: дата выхода и сюжет сказочного блокбастера
© Lenta.ru

Фильм «Огниво»: главное

  • Страна: Россия
  • Жанр: фэнтези, приключения, семейный
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Режиссер: Александр Войтинский
  • Производство: «Кинокомпания СТВ»
  • Когда выйдет: осень 2024 года
  • Основа: сказка Ганса Христиана Андерсена «Огниво»
  • В главных ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие

Дата выхода

О том, что в России планируют экранизировать сказку Ганса Христиана Андерсена «Огниво», заговорили в конце 2022 года. Съемки фильма завершились осенью 2023-го, дату выхода фильма объявили через полгода после этого.

Премьера сказочного фильма «Огниво» состоится 24 октября 2024 года

За российский прокат «Огнива» отвечает компания «Централ Партнершип». «Кинопоиск» включил ленту в список 50 самых ожидаемых фильмов 2024 года — по данным портала, выхода картины ждут более пяти тысяч человек.

Кстати, «Огниво» — не единственная «сказочная» премьера, которая ждет россиян в 2024-м. До конца года зрители также увидят фильмы «Домовенок Кузя» и «Баба-яга спасает Новый год».

Сюжет

В далеком сказочном царстве живет обычный парень по имени Ваня (Роман Евдокимов). Ради собственной выгоды он готов пойти на любые хитрости — например, притвориться солдатом или важным заграничным принцем.

Однажды Ивану в руки попадает огниво, которое обладает магической силой. Оказывается, внутри старинной зажигалки заточена юная царевна Даша (Антонина Бойко) — дочь царицы Настасьи (Ирина Старшенбаум) и царя Берендея (Алексей Фадеев). Злой колдун Лиходей (Виталий Хаев) решил разлучить царскую семью — он спрятал Дашу внутрь огнива и стер Настасье память о муже и дочери.

С тер пор в сказочной стране все пошло наперекосяк — исправлять ситуацию придется Ване.

Чтобы развеять волшебные чары, авантюрист отправится в опасное путешествие

Компанию герою составит освобожденная Даша и дерзкая механическая лошадь с изумрудными глазами и ногами-шарнирами. «Это у таких, как ты, дурак, неосознанных существ, клички, а у меня имя — Куда-надо», — говорит животное сердитым голосом в трейлере картины.

По словам режиссера Александра Войтинского, «Огниво» — это «классическая русская сказка с чудесами и озорством». В ней, в отличие от произведения Андерсена, не будет волшебных собак — зато появятся герои славянской мифологии и русского фольклора.

О чем сказка «Огниво» По пути домой бравый солдат встречает старую ведьму. Колдунья обещает юноше несметные богатства, а взамен попросит принести ей старинное огниво. Солдат добывает огниво, но решает оставить его себе. Оно оказывает волшебным — предмет может призывать трех огромных собак, которые исполняют любые желания. Благодаря огниву везучий солдат спасается от виселицы, а позже женится на прекрасной принцессе.

Создатели

За производство «Огнива» отвечает «Кинокомпания «СТВ» — студия, подарившая отечественному зрителю мультипликационные франшизы «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк», а также экранизацию «Конька-Горбунка». В создании ленты также принимает участие телеканал «Россия 1».

Режиссер картины — Александр Войтинский, которого называют «главным киносказочником страны»

Войтинский снял супергеройскую «Черную молнию», работал над вторым сезоном «Метода» и сериалом «Очевидное невероятное».

Один из самых громких проектов режиссера — фильм «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в главной роли. Эта сказочная лента долгое время лидировала в российском кинопрокате, а ее общие сборы превысили 2,5 миллиона рублей.

Над созданием «Огнива» работает та же команда, что и над фильмом «По щучьему велению»

Среди них — сценарист Александр Архипов, оператор Дмитрий Шебунин, композитор Сергей Луран, художник-постановщик Анастасия Каримулина и создатель «Кинокомпании СТВ» продюсер Сергей Сельянов.

Интересно, что фильм «Огниво» станет последним «сказочным» проектом Войтинского. Зимой 2024 года режиссер заявил, что не хочет превращаться в «заправского сказочника» и терять творческую свободу.

Производство

Первые новости об экранизации «Огнива» появились в сети в 2022 году — тогда фильм официально получил поддержку Фонда кино.

Съемки сказочной ленты стартовали летом 2023-го в Великом Новгороде и завершились в ноябре того же года.

В фильме зрители ЮНЕСКО: картину снимали в музее-заповеднике под открытым небом «Витославлицы», на территории новгородского Кремля и Знаменского подворья. Помимо этого, съемочный процесс Санкт-Петербурге и Карелии.

Кстати, при работе над костюмами художники Надежда Васильева и Ольга Михайлова, вдохновлялись культурой славянских северных народов, а для достоверного воспроизведения образов они использовали литературу по истории костюма.

Первые официальные кадры со съемок «Огнива» появились в сети 25 апреля 2024 года. Постер картины представили публике 10 июня 2024 года — одновременно с этим на YouTube-канале Central Partnership был опубликован премьерный тизер-трейлер проекта.

Актерский состав

Главную роль в фильме «Огниво» исполнит Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Герой Евдокимова — изобретательный плут Ваня, которого режиссер Александр Войтинский назвал Иваном-себе-на-уме.

Главную героиню «Огнива», юную Дашу, сыграет Антонина Бойко («Красный 5»). Актриса призналась, что всегда мечтала о роли воинственной принцессы — для подготовки к фильму она даже занималась верховой ездой и гимнастикой.

25 апреля 2024 года стало Ирина Горбачева.

Горбачева сыграет сразу двух персонажей — птиц с человеческими лицами, которые обитают в загадочном небесном саду

Какие актеры сыграли в фильме «Огниво»

  • Роман Евдокимов («Фишер») — Иван, хитрый и ловкий юноша, обладатель волшебного огнива;
  • Антонина Бойко («Счастье не за горами») — Даша, юная царевна, заточенная внутри огнива. Потерянная дочь Настасьи;
  • Ирина Старшенбаум («Триггер») — Настасья, царица, правительница сказочной страны;
  • Виталий Хаев («Стрельцов») — Лиходей, злой волшебник, заточивший Дашу в огниво;
  • Ян Цапник («Последний министр») — Жан, путешественник и воздухоплаватель;
  • Алексей Фадеев («Завод») — Берендей, царь, муж Настасьи и отец Даши;
  • Ирина Горбачева («Чики») — волшебные птицы Гамаюн и Алконост;
  • Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы») — Балалай, слуга;
  • Сергей Марин («Гром: Трудное детство») — Фома;
  • Владимир Носик («Закрытая школа») — Белозер, волхв.

Также в касте картины Юрий Кузнецов («Огонь»), Ольга Зайковская («Бессонница»), Кирилл Круглов («Тварь»), Роберт Юсупов («Волшебный участок»), Валентина Мазунина («Реальные пацаны») и другие.

Фильмы и сериалы
Конек-Горбунок
Чёрная Молния
По щучьему веленью
Ивановы-Ивановы
Иван Царевич и Серый Волк
Завод
Кирилл Круглов
Владимир Носик
Алексей Фадеев
Надежда Васильева
Ян Цапник
Виталий Хаев
Сергей Марин
Роман Евдокимов
Михаил Трухин
Валентина Мазунина
Александр Войтинский
Ирина Горбачева
Сергей Сельянов
Ирина Старшенбаум
Юрий Кузнецов
Александр Архипов
Ольга Михайлова
ЮНЕСКО
Российские актеры