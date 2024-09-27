Фильм «Огниво»: дата выхода и сюжет сказочного блокбастера

Осенью 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Огниво» — сказочный блокбастер от создателей картины «По щучьему велению». В основу ленты легла одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена. Правда, оригинальный сюжет претерпел значительные изменения и оброс русским колоритом: вместо волшебных собак здесь заколдованная принцесса, а вместо бравого солдата — веселый аферист. «Лента.ру» раскрывает дату выхода «Огнива», рассказывает о сюжете, актерском составе и создателях фильма.

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Фильм «Огниво»: главное

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Возрастное ограничение: 6+

Режиссер: Александр Войтинский

Производство: «Кинокомпания СТВ»

Когда выйдет: осень 2024 года

Основа: сказка Ганса Христиана Андерсена «Огниво»

В главных ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие

Дата выхода

О том, что в России планируют экранизировать сказку Ганса Христиана Андерсена «Огниво», заговорили в конце 2022 года. Съемки фильма завершились осенью 2023-го, дату выхода фильма объявили через полгода после этого.

Премьера сказочного фильма «Огниво» состоится 24 октября 2024 года

За российский прокат «Огнива» отвечает компания «Централ Партнершип». «Кинопоиск» включил ленту в список 50 самых ожидаемых фильмов 2024 года — по данным портала, выхода картины ждут более пяти тысяч человек.

Кстати, «Огниво» — не единственная «сказочная» премьера, которая ждет россиян в 2024-м. До конца года зрители также увидят фильмы «Домовенок Кузя» и «Баба-яга спасает Новый год».

Сюжет

В далеком сказочном царстве живет обычный парень по имени Ваня (Роман Евдокимов). Ради собственной выгоды он готов пойти на любые хитрости — например, притвориться солдатом или важным заграничным принцем.

Однажды Ивану в руки попадает огниво, которое обладает магической силой. Оказывается, внутри старинной зажигалки заточена юная царевна Даша (Антонина Бойко) — дочь царицы Настасьи (Ирина Старшенбаум) и царя Берендея (Алексей Фадеев). Злой колдун Лиходей (Виталий Хаев) решил разлучить царскую семью — он спрятал Дашу внутрь огнива и стер Настасье память о муже и дочери.

С тер пор в сказочной стране все пошло наперекосяк — исправлять ситуацию придется Ване.

Чтобы развеять волшебные чары, авантюрист отправится в опасное путешествие

Компанию герою составит освобожденная Даша и дерзкая механическая лошадь с изумрудными глазами и ногами-шарнирами. «Это у таких, как ты, дурак, неосознанных существ, клички, а у меня имя — Куда-надо», — говорит животное сердитым голосом в трейлере картины.

По словам режиссера Александра Войтинского, «Огниво» — это «классическая русская сказка с чудесами и озорством». В ней, в отличие от произведения Андерсена, не будет волшебных собак — зато появятся герои славянской мифологии и русского фольклора.

О чем сказка «Огниво» По пути домой бравый солдат встречает старую ведьму. Колдунья обещает юноше несметные богатства, а взамен попросит принести ей старинное огниво. Солдат добывает огниво, но решает оставить его себе. Оно оказывает волшебным — предмет может призывать трех огромных собак, которые исполняют любые желания. Благодаря огниву везучий солдат спасается от виселицы, а позже женится на прекрасной принцессе.

Создатели

За производство «Огнива» отвечает «Кинокомпания «СТВ» — студия, подарившая отечественному зрителю мультипликационные франшизы «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк», а также экранизацию «Конька-Горбунка». В создании ленты также принимает участие телеканал «Россия 1».

Режиссер картины — Александр Войтинский, которого называют «главным киносказочником страны»

Войтинский снял супергеройскую «Черную молнию», работал над вторым сезоном «Метода» и сериалом «Очевидное невероятное».

Один из самых громких проектов режиссера — фильм «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в главной роли. Эта сказочная лента долгое время лидировала в российском кинопрокате, а ее общие сборы превысили 2,5 миллиона рублей.

Над созданием «Огнива» работает та же команда, что и над фильмом «По щучьему велению»

Среди них — сценарист Александр Архипов, оператор Дмитрий Шебунин, композитор Сергей Луран, художник-постановщик Анастасия Каримулина и создатель «Кинокомпании СТВ» продюсер Сергей Сельянов.

Интересно, что фильм «Огниво» станет последним «сказочным» проектом Войтинского. Зимой 2024 года режиссер заявил, что не хочет превращаться в «заправского сказочника» и терять творческую свободу.

Производство

Первые новости об экранизации «Огнива» появились в сети в 2022 году — тогда фильм официально получил поддержку Фонда кино.

Съемки сказочной ленты стартовали летом 2023-го в Великом Новгороде и завершились в ноябре того же года.

В фильме зрители ЮНЕСКО: картину снимали в музее-заповеднике под открытым небом «Витославлицы», на территории новгородского Кремля и Знаменского подворья. Помимо этого, съемочный процесс Санкт-Петербурге и Карелии.

Кстати, при работе над костюмами художники Надежда Васильева и Ольга Михайлова, вдохновлялись культурой славянских северных народов, а для достоверного воспроизведения образов они использовали литературу по истории костюма.

Первые официальные кадры со съемок «Огнива» появились в сети 25 апреля 2024 года. Постер картины представили публике 10 июня 2024 года — одновременно с этим на YouTube-канале Central Partnership был опубликован премьерный тизер-трейлер проекта.

Актерский состав

Главную роль в фильме «Огниво» исполнит Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Герой Евдокимова — изобретательный плут Ваня, которого режиссер Александр Войтинский назвал Иваном-себе-на-уме.

Главную героиню «Огнива», юную Дашу, сыграет Антонина Бойко («Красный 5»). Актриса призналась, что всегда мечтала о роли воинственной принцессы — для подготовки к фильму она даже занималась верховой ездой и гимнастикой.

25 апреля 2024 года стало Ирина Горбачева.

Горбачева сыграет сразу двух персонажей — птиц с человеческими лицами, которые обитают в загадочном небесном саду

Какие актеры сыграли в фильме «Огниво»

Роман Евдокимов («Фишер») — Иван, хитрый и ловкий юноша, обладатель волшебного огнива;

Антонина Бойко («Счастье не за горами») — Даша, юная царевна, заточенная внутри огнива. Потерянная дочь Настасьи;

Ирина Старшенбаум («Триггер») — Настасья, царица, правительница сказочной страны;

Виталий Хаев («Стрельцов») — Лиходей, злой волшебник, заточивший Дашу в огниво;

Ян Цапник («Последний министр») — Жан, путешественник и воздухоплаватель;

Алексей Фадеев («Завод») — Берендей, царь, муж Настасьи и отец Даши;

Ирина Горбачева («Чики») — волшебные птицы Гамаюн и Алконост;

Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы») — Балалай, слуга;

Сергей Марин («Гром: Трудное детство») — Фома;

Владимир Носик («Закрытая школа») — Белозер, волхв.

Также в касте картины Юрий Кузнецов («Огонь»), Ольга Зайковская («Бессонница»), Кирилл Круглов («Тварь»), Роберт Юсупов («Волшебный участок»), Валентина Мазунина («Реальные пацаны») и другие.