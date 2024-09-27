Что известно о втором сезоне сериала «Укрытие»

Весной 2023 года на Apple TV+ вышел первый сезон сериала Silo — на русский язык название переводится как «Укрытие» или «Бункер».

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Основанная на одноименном цикле книг американского писателя Хью Хауи история получила положительные отзывы и была продлена на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда появятся новые серии фантастического триллера и где можно будет посмотреть их из России.

Главное о сериале

Оригинальное название: Silo

Дата выхода 2-го сезона: 15 ноября 2024 года

Страна: США

Жанр: драма, триллер, фантастика

Дата выхода 1-го сезона сериала: 5 мая 2023 года

Количество серий: 10 эпизодов в первом сезоне

Производство: Apple TV+

Режиссеры: Мортен Тильдум, Адам Бернштейн, Берти Эллвуд

Сценарий: Лекетия Далко, Грэм Йост, Джеффри Ванг

Композитор: Атли Эрварссон

Актеры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Кристиан Очоа, Ави Наш, Дэвид Ойелоуо и Тим Робинс

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Рейтинг IMDb: 8,1

Во втором сезоне научно-фантастического сериала, как и в первом, будет 10 серий

Дата выхода серий второго сезона

О том, что «Укрытие» продлили на второй сезон, стало известно в июне 2023 года. Однако уже в июле того же года съемки приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов в США. Из-за перерыва было неясно, будет ли сериал готов к назначенному сроку, — Хью Хауи, автор книг, которые легли в основу «Укрытия», обещал, что новые серии выйдут в 2024 году.

Во время фестиваля Comic-Con 2024, который прошел в Сан-Диего в конце июля, создатели шоу объявили, что первый эпизод продолжения станет доступен 15 ноября.

Остальные серии будут выходить каждую пятницу — последний, десятый эпизод, зрители смогут увидеть 17 января 2025 года.

Где смотреть из России

Первый сезон сериала вышел в онлайн-кинотеатре Apple TV+, новые серии появятся там же. Сервис официально работает в России, посмотреть продолжение «Укрытия» после премьеры можно будет по подписке.

Сюжет

Первый сезон

10 тысяч человек живут в огромном подземном бункере глубиной в 144 этажа. Никто не знает, кто и зачем его построил, однако люди верят, что на поверхности находиться нельзя — она стала непригодной для жизни. Почему — тоже неизвестно, официальная версия такова: много лет назад неизвестные бунтари устроили восстание и уничтожили все данные об этом.

Доказательством того, что внешний мир за пределами их убежища превратился в опасную пустошь, служит огромное окно кафетерия — по ту сторону видна серая и безжизненная земля

Живущие в убежище люди соблюдают свод строгих правил, смысл многих из них со временем был утрачен. При этом каждый может покинуть укрытие, если скажет, что хочет «выйти наружу». Однако желающих уйти немного — оставшиеся в бункере могут видеть изображение с внешних датчиков: судя по трансляции, люди, выходя на поверхность даже в защитных скафандрах, все равно погибают.

История начинается со знакомства с шерифом бункера Холстоном (Дэвид Ойелоуо), который говорит, что хочет отправиться на поверхность, чтобы найти ее. Из воспоминаний о прошлых событиях становится ясно, что речь идет о его жене Элисон, которая решила выйти наружу.

Спустя три года Холстон все еще пытается разобраться, что толкнуло ее на этот шаг, и встречает инженера Джульет Николс, или Джулс (Ребекка Фергюсон). Как и его жена, Джулс хочет разобраться в секретах бункера, поэтому Холстон назначает ее своей преемницей, когда решает уйти. Каждая подсказка заставляет ее действовать осторожнее и намекает, что происходит что-то зловещее.

В результате Джулс заставляют покинуть бункер. Выйдя на поверхность в защитном снаряжении, она видит, что в той самой пустоши, которая видна из их убежища, находится множество таких же бункеров

Второй сезон

На момент публикации материала трейлера второго сезона нет: создатели показали лишь несколько кадров второго сезона и короткий тизер «Укрытия». Судя по ним, в новых сериях история продолжится с того момента, на котором закончилась в последнем эпизоде первого сезона.

Так как сериал снят на основе серии книг, ожидается, что второй сезон продолжит раскрывать описанные в них событиях. В уже вышедших 10 сериях создатели экранизировали только часть первого романа цикла.

По всей вероятности, новые эпизоды будут посвящены остальным главам книги

В таком случае Джулс успеет добраться до другого бункера прежде, чем у нее закончится кислород. В укрытии под номером 17 ее ждут сложные условия для выживания — в том числе, опасный воздух и холод. При этом там она встретит Соло — человека, который покажет ей комнату, где хранятся различные засекреченные исторические документы.

Тем временем в убежище, где остался главный антагонист Джулс — глава IT-отдела Бернард, вероятнее всего, вспыхнет восстание, в котором примут участие механики. Если это произойдет, главная героиня может попытаться вернуться в свой бункер, чтобы помочь товарищам.

Исполнительница главной роли Ребекка Фергюсон, которая также выступает продюсером сериала, рассказала, что продолжение будет более суровым и мрачным.

Как продюсер я могу находиться в комнате сценаристов, поэтому я знаю все, что будет. Могу сказать, что сериал станет мрачнее. Он будет более грубым. Мы представили персонажей в первом сезоне и теперь готовы, черт возьми, поразить фанатов Ребекка Фергюсон актриса

Актеры и роли

Ребекка Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима: Последствия») — Джульетта Николс;

Рашида Джонс («Черное зеркало», «Парки и зоны отдыха») — Эллисон Беккер;

Дэвид Ойелоуо («Интерстеллар», «Отверженные») — Холстон Беккер;

Лонни Рашид Линн, известный как Коммон («Джон Уик 2», «Иллюзия обмана») — Роберт Симс;

Тим Роббинс («Побег из Шоушенка», «Темные воды») — Бернард Холланд;

Гарриет Уолтер («Искупление», «Вавилон») — Марта Уокер;

Ави Нэш («Ходячие мертвецы», «Черное зеркало») — Лукас Кайл;

Рик Гомес («Город грехов», «Трансформеры») — Патрик Кеннеди;

Чиназа Уче («Везунчик», «Террор») — Пол Биллингс;

Уилл Паттон («Угнать за 60 секунд», «Йеллоустоун») — Сэмюэль Марнс;

Иэн Глен («Игра престолов», «Жены и дочери») — доктор Пит Николс.

Интересные факты