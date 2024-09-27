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Что известно о втором сезоне сериала «Укрытие»?  Дата выхода, сюжет и актеры

Весной 2023 года на Apple TV+ вышел первый сезон сериала Silo — на русский язык название переводится как «Укрытие» или «Бункер».

Что известно о втором сезоне сериала «Укрытие»
© Lenta.ru

Основанная на одноименном цикле книг американского писателя Хью Хауи история получила положительные отзывы и была продлена на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда появятся новые серии фантастического триллера и где можно будет посмотреть их из России.

Главное о сериале

  • Оригинальное название: Silo
  • Дата выхода 2-го сезона: 15 ноября 2024 года
  • Страна: США
  • Жанр: драма, триллер, фантастика
  • Дата выхода 1-го сезона сериала: 5 мая 2023 года
  • Количество серий: 10 эпизодов в первом сезоне
  • Производство: Apple TV+
  • Режиссеры: Мортен Тильдум, Адам Бернштейн, Берти Эллвуд
  • Сценарий: Лекетия Далко, Грэм Йост, Джеффри Ванг
  • Композитор: Атли Эрварссон
  • Актеры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Кристиан Очоа, Ави Наш, Дэвид Ойелоуо и Тим Робинс
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
  • Рейтинг IMDb: 8,1

Во втором сезоне научно-фантастического сериала, как и в первом, будет 10 серий

Дата выхода серий второго сезона

О том, что «Укрытие» продлили на второй сезон, стало известно в июне 2023 года. Однако уже в июле того же года съемки приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов в США. Из-за перерыва было неясно, будет ли сериал готов к назначенному сроку, — Хью Хауи, автор книг, которые легли в основу «Укрытия», обещал, что новые серии выйдут в 2024 году.

Во время фестиваля Comic-Con 2024, который прошел в Сан-Диего в конце июля, создатели шоу объявили, что первый эпизод продолжения станет доступен 15 ноября.

Остальные серии будут выходить каждую пятницу — последний, десятый эпизод, зрители смогут увидеть 17 января 2025 года.

Где смотреть из России

Первый сезон сериала вышел в онлайн-кинотеатре Apple TV+, новые серии появятся там же. Сервис официально работает в России, посмотреть продолжение «Укрытия» после премьеры можно будет по подписке.

Сюжет

Первый сезон

10 тысяч человек живут в огромном подземном бункере глубиной в 144 этажа. Никто не знает, кто и зачем его построил, однако люди верят, что на поверхности находиться нельзя — она стала непригодной для жизни. Почему — тоже неизвестно, официальная версия такова: много лет назад неизвестные бунтари устроили восстание и уничтожили все данные об этом.

Доказательством того, что внешний мир за пределами их убежища превратился в опасную пустошь, служит огромное окно кафетерия — по ту сторону видна серая и безжизненная земля

Живущие в убежище люди соблюдают свод строгих правил, смысл многих из них со временем был утрачен. При этом каждый может покинуть укрытие, если скажет, что хочет «выйти наружу». Однако желающих уйти немного — оставшиеся в бункере могут видеть изображение с внешних датчиков: судя по трансляции, люди, выходя на поверхность даже в защитных скафандрах, все равно погибают.

История начинается со знакомства с шерифом бункера Холстоном (Дэвид Ойелоуо), который говорит, что хочет отправиться на поверхность, чтобы найти ее. Из воспоминаний о прошлых событиях становится ясно, что речь идет о его жене Элисон, которая решила выйти наружу.

Спустя три года Холстон все еще пытается разобраться, что толкнуло ее на этот шаг, и встречает инженера Джульет Николс, или Джулс (Ребекка Фергюсон). Как и его жена, Джулс хочет разобраться в секретах бункера, поэтому Холстон назначает ее своей преемницей, когда решает уйти. Каждая подсказка заставляет ее действовать осторожнее и намекает, что происходит что-то зловещее.

В результате Джулс заставляют покинуть бункер. Выйдя на поверхность в защитном снаряжении, она видит, что в той самой пустоши, которая видна из их убежища, находится множество таких же бункеров

Второй сезон

На момент публикации материала трейлера второго сезона нет: создатели показали лишь несколько кадров второго сезона и короткий тизер «Укрытия». Судя по ним, в новых сериях история продолжится с того момента, на котором закончилась в последнем эпизоде первого сезона.

Так как сериал снят на основе серии книг, ожидается, что второй сезон продолжит раскрывать описанные в них событиях. В уже вышедших 10 сериях создатели экранизировали только часть первого романа цикла.

По всей вероятности, новые эпизоды будут посвящены остальным главам книги

В таком случае Джулс успеет добраться до другого бункера прежде, чем у нее закончится кислород. В укрытии под номером 17 ее ждут сложные условия для выживания — в том числе, опасный воздух и холод. При этом там она встретит Соло — человека, который покажет ей комнату, где хранятся различные засекреченные исторические документы.

Тем временем в убежище, где остался главный антагонист Джулс — глава IT-отдела Бернард, вероятнее всего, вспыхнет восстание, в котором примут участие механики. Если это произойдет, главная героиня может попытаться вернуться в свой бункер, чтобы помочь товарищам.

Исполнительница главной роли Ребекка Фергюсон, которая также выступает продюсером сериала, рассказала, что продолжение будет более суровым и мрачным.

Как продюсер я могу находиться в комнате сценаристов, поэтому я знаю все, что будет. Могу сказать, что сериал станет мрачнее. Он будет более грубым. Мы представили персонажей в первом сезоне и теперь готовы, черт возьми, поразить фанатов Ребекка Фергюсон актриса

Актеры и роли

  • Ребекка Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима: Последствия») — Джульетта Николс;
  • Рашида Джонс («Черное зеркало», «Парки и зоны отдыха») — Эллисон Беккер;
  • Дэвид Ойелоуо («Интерстеллар», «Отверженные») — Холстон Беккер;
  • Лонни Рашид Линн, известный как Коммон («Джон Уик 2», «Иллюзия обмана») — Роберт Симс;
  • Тим Роббинс («Побег из Шоушенка», «Темные воды») — Бернард Холланд;
  • Гарриет Уолтер («Искупление», «Вавилон») — Марта Уокер;
  • Ави Нэш («Ходячие мертвецы», «Черное зеркало») — Лукас Кайл;
  • Рик Гомес («Город грехов», «Трансформеры») — Патрик Кеннеди;
  • Чиназа Уче («Везунчик», «Террор») — Пол Биллингс;
  • Уилл Паттон («Угнать за 60 секунд», «Йеллоустоун») — Сэмюэль Марнс;
  • Иэн Глен («Игра престолов», «Жены и дочери») — доктор Пит Николс.

Интересные факты

  • Сериал «Укрытие» основан на одноименном цикле научной фантастики от американского писателя Хью Хоуи. Цикл состоит из трех книг: «Шерсть», «Сдвиг» и «Пыль». Первый роман написан по мотивам трех рассказов, которые автор изначально публиковал отдельно с 2011 по 2013 год, но позже решил объединить.
  • По мотивам серии «Укрытие» писатели Джастин Грей и Джимми Палмиотти вместе с художником Джимми Брокстоном в 2014 году выпустили графический роман.
  • Также по мотивом первой книги планировали снять полнометражный фильм — исполнительным продюсером должен был быть звездный британец Ридли Скотт, который работал над такими картинами как «Чужой», «Гладиатор» и «Бегущий по лезвию». Однако задумку так и не реализовали.
  • Информации о том, завершится ли сериал вторым сезоном, пока нет. Однако Ребекка Фергюсон говорила, что ждет продления фантастического триллера на третий и четвертый сезоны.
  • Первый сезон «Укрытия» собрал восторженные отзывы зрителей: средний рейтинг эпизодов на сайте Rotten Tomatoes составляет 88 процентов.
  • Съемки первых эпизодов сериала начались в августе 2021 и завершились весной 2022 года.

Фильмы и сериалы
Бункер
Везунчик
Искупление
Тёмная вода
Побег из Шоушенка
Бегущий по лезвию
Вавилон
Гладиатор
Угнать за 60 секунд
Город грехов
Дюна
Джон Уик 2
Укрытие
Иллюзия обмана
Миссия невыполнима: Последствия
Отверженные
Чужой
Трансформеры
Игра престолов
Интерстеллар
Хью Хауи
Уилл Паттон
Рик Гомес
Харриет Уолтер
Грэм Йост
Скотт Ридли
Коммон
Патрик Кеннеди
Дэвид Ойелоуо
Рашида Джонс
Тим Роббинс
Иэн Глен
Ребекка Фергюсон
Мортен Тильдум
Apple