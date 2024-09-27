Подростковая комедия «Хуже всех» выйдет в России в октябре
Комедия «Хуже всех» выйдет в российский прокат 3 октября 2024 года. Главные роли в полнометражном режиссерском дебюте Александры Кармаевой исполнили Римма Латышева, Софья Аржаных, Микита Воронов, а также Евгения Добровольская и Александр Обласов.
- У Ксюши Субботиной скоро выпускной, - сообщается в синопсисе. - А красавчик-одноклассник, в которого Ксюша влюблена, так и не обращает на неё внимания, ведь Ксюша толстая — ну, так считают вокруг. После очередной порции насмешек Ксюша заводит блог в сети. Отныне она — Жируха, королева кринжа, которая нещадно стебёт сама себя, а заодно и весь мир. Слава приходит быстро: сначала это прикольно, потом ещё прикольнее, а что дальше?