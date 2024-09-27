Подростковая комедия «Хуже всех» выйдет в России в октябре

Комедия «Хуже всех» выйдет в российский прокат 3 октября 2024 года. Главные роли в полнометражном режиссерском дебюте Александры Кармаевой исполнили Римма Латышева, Софья Аржаных, Микита Воронов, а также Евгения Добровольская и Александр Обласов.

© кадр из фильма «Хуже всех»