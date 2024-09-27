Фильм по Street Fighter снимет один из режиссеров «Скрежета металла»

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, режиссёр Китао Сакурай, известный тем, что выступил одним из постановщиков сериала «Скрежет металла» с Энтони Маки, снимет фильм по Street Fighter.

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Информацию пока не подтвердили крупные СМИ, поэтому к ней стоит относиться со скепсисом. Изначально снимать картину должны были братья Филиппу, но они отказались от работы над ней.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, однако известно, что над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.