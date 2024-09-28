Риз Уизерспун ищет актрис на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о старте открытого кастинга на роль главной героини в приквеле к фильму «Блондинка в законе».

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Главная героиня Эль Вудс должна предстать перед зрителями школьницей. Продюсеру не терпится увидеть потенциальных исполнителец этой роли, ведь она сама сыграла ее в оригинальной комедии.

О разработке приквела стало известно в мае этого года. Первая часть фильма вышла в 2003 году, а идеи снять что-нибудь еще в той же вселенной появились в 2019-м, а возможно и раньше: Уизерспун говорила, что хотела бы вернуться к роли Эль Вудс в 40 лет, чтобы понять, что значит возраст для ее героини, писал The Hollywood reporter.

Кстати, Риз Уизерспун в прошлом году признали самой богатой актрисой в мире.

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