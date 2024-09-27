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Режиссер сериала "Последний богатырь. Наследие": мы сняли блокбастер мирового уровня

"Последний богатырь. Наследие" — расширение сказочной вселенной известной кинотрилогии — выходит в онлайн-кинотеатре Start 27 сентября. Позже его покажут в эфире телеканала "Россия". О том, как из 600 актрис выбрали двух на главные роли, кому делали грим по четыре с половиной часа в день и почему сегодня в целом важно снимать сказки, ТАСС поговорил с режиссером проекта Антоном Масловым, ранее снявшим такие проекты, как "Вампиры средней полосы", "Поехавшая", "Отель Элеон" и другие.

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» рассказал о съемках
© кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

— Расскажите, пожалуйста, как вы решили присоединиться к франшизе, которая создается с 2017 года и уже имеет обширную фанбазу?

— Снимать одну историю из вселенной "Последнего богатыря" — это награда. Когда [сценарист и продюсер] Виталий Шляппо прислал мне звуковое сообщение на 10 минут и провел небольшой питчинг проекта, я сразу понял, что это мое. По сути, я подключался на стадии, когда сценария еще не было, но все было уже понятно. И с каждым драфтом сценария мне становилось все интереснее. В итоге мы делали эту историю пять лет, 123 смены, а два года просто находились в стадии подготовки, в то время как обычно хорошая подготовка к съемкам сериала занимает всего около трех месяцев.

— Удалось ли привнести в "Последнего богатыря" что-то от себя?

— Франшиза "Последнего богатыря" максимально качественная, максимально любима зрителями. Я придерживался позиции, что мне необходимо взять все хорошее, что уже было создано до меня, и только усилить это, а главное — не испортить. Не только найти нового зрителя, но и не обмануть старого. А планка изначально поставлена очень высокая.

Ну и, помимо прочего, у нас совсем другая история — она разворачивается в другое время, через 20 лет после событий последнего фильма, появилось много новых героев. Я бы сказал, что это не продолжение, а мощное ответвление большой истории.

— Если не секрет, на сколько сезонов уже расписан сериал?

— Это точно начало истории. Посмотрите, какие у нас классные молодые актрисы — Эвелина Мазурина и Арина Рожкова. Про их героинь нужно снимать кино. Уверен, это две новые звездочки, которых зритель точно захочет вновь увидеть на экране.

— Насколько сложным был кастинг, учитывая уже сформировавшуюся мощную команду?

— Кастинг был совсем непростой. Понятно, что у нас уже был собран большой пул мощных артистов, таких как Елена Яковлева, Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев. Но нам удалось привлечь в проект и новых героев — это и Виктор Сухоруков, и Юлия Пересильд, и Александра Урсуляк. Но сложнее всего было выбрать актрис на роли дочерей Ивана. Найти классных молодых артистов в такую команду — это вообще задачка со звездочкой, потому что они должны не уступать и быть на уровне с известными актерами или хотя бы стремиться к этому. В результате мы отсмотрели 600 девушек, кастинг шел больше полугода. Помимо прочего, нам нужно было найти богатыршу — двухметровую девушку, которая будет при этом очень обаятельной и впоследствии раскроется и с романтичной точки зрения. Задача была супернепростая. Но мы сделали это. Каким-то образом случилось так, что мы нашли Марью, а к ней ее сестру Софью. А когда мы на них посмотрели, оказалось, что они очень похожи на своих сказочных родителей, Виктора Хориняка и Сашу Урсуляк: одна на мать, вторая на отца. Это чистая магия.

— Связаны ли между собой серии или каждую можно смотреть отдельно?

— Конечно, существует огромная история от начала и до конца с очень мощными подтекстами, заложенными идеями. Смотреть подряд сильно интереснее. Помимо сказки, это большое сложное кино. Но даже если зритель не знаком с этой историей, то мы в начале сериала ему помогаем — рассказываем вкратце всю предысторию. На мой взгляд, это очень важно, сделать мостик, притом сделать его коротко, смешно, чтобы от него никто не уставал. Но чтобы зритель понял — да, была вселенная, а теперь прошло 20 лет и это вообще другая история.

— А технологии какие-то отечественные задействовали?

— У нас на проекте работал оператор Сергей Астахов, который снимал такие фильмы, как "Брат", "Брат-2", "Сердце Пармы", "Метро". Суперталантливый человек, он придумал кучу всего. Например, разработал специальные костры, которые видны при дневном свете, факелы воинов Ярычей, которые пришли с севера. В целом бюджет у фильма довольно высокий — это большой сериальный блокбастер мирового уровня. Притом у него есть важная отличительная черта — юмор. Мы одни из лучших в юморе, и мы точно можем делать так, чтобы зрители смеялись.

— Долго ли фильм находился в постпродакшне?

— На самом деле у нас постпродакшн начался еще до продакшна, потому что иначе бы у нас ничего не получилось. Во время съемок я уже отдавал на графику готовые серии. У нас 5 тыс. шотов графики, в то время как в обычном блокбастере, где много графики, 700 шотов графики. После каждой читки сценария в группе повисало молчание. Мы читали, и никто не мог поверить, что мы это будем снимать. В некоторые вещи я сам как режиссер не мог поверить. Например, сцена в Третьяковской галерее, у нас там будут оживать картины. Мы репетировали эту сцену в течение нескольких месяцев, специально для нее было создано 150 костюмов.

— А сколько всего костюмов было подготовлено для проекта?

— Костюмов у нас было очень много. Даже у актеров массовых сцен было по несколько костюмов — 230 повседневных и столько же праздничных. Огромное количество уникальных костюмов разрабатывалось для наших главных героев. Чего стоит только костюм Александра Лыкова, нашего Соловья-разбойника: его накидка состоит из 50 разноцветных слоев, ателье такую делать просто отказались. С костюмами наших снежных воинов Ярычей мы тоже намучались: они должны были выглядеть максимально естественно, но при этом на грани будущего, прошлого, фантастики, сказки. В итоге костюмы получились очень теплые, как шубы, хоть мы и старались их максимально облегчить. Каскадерам, которые в них дрались, пришлось максимально нелегко. Но все справились.

— Кому бы вы отдали приз за самый сложный грим?

— Елене Яковлевой, потому что она героиня абсолютная. Пластический грим Яги только кажется простым, но каждый день он создавался по четыре с половиной часа. Более того, для того, чтобы сохранить грим нетронутым, Елена Алексеевна не обедала каждый день в течение практически 50 смен. Только пила через трубочку и всеми силами старалась сохранить грим для кадра. Мне кажется, это заслуживает уважения. Также, конечно, интересная история — это грим Северина (роль исполнил Александр Устюгов — прим. ТАСС), у которого, по сути, две длинных бороды, которые расходятся одна влево, другая вправо. Эту бороду очень долго разрабатывали: она изготовлена из трех больших кусков, потому что еще же очень важно, чтобы она держалась на лице и не была тяжелой, так как Северин тоже выполняет огромное количество трюков, пролетов, падений, битв и важно, чтобы она не мешала. И при этом выглядела естественно. В итоге получился очень яркий персонаж у Северина, и самое главное, честный.

— Помимо Третьяковской галереи, где еще снимали?

— Мы объехали весь Северо-Кавказский хребет, выбирая объекты. В итоге остановились на Эльбрусе, потому что он потрясающе подходил нам под задачи. Также абсолютно случайно выбрали для съемок место, где снимали "12 стульев", — нам потом местные об этом рассказали. А еще у нас было 20 павильонов в Москве. Даже Третьяковскую галерею там также воссоздали. Хочу отметить еще одно магическое обстоятельство — за все время съемок у нас не было ни одного переноса смены. Это большая редкость!

— А на площадке магия случилась, как работалось в команде?

— На самом деле у меня всегда команды довольно теплые, но эта была особенной. Наверно, отчасти и потому, что мы очень долго готовились, очень долго снимали и очень долго друг другу помогали. Вывезти такой проект можно только с людьми, с которыми хорошо, с которыми по любви, и с теми, кто хочет сделать все классно. Для того чтобы у тебя получилось доброе кино, оно должно начинаться с площадки.

— Насколько я знакома с вашей фильмографией, вы в целом всегда про доброту.

— Да, я амбассадор добрых историй.

— Это выбор ваш осознанный?

— Конечно. Да, я снимал "Многоэтажку" — это была драма про девочку, которая пропала в подъезде собственного дома. Этим проектом я хотел показать, что драму тоже могу снимать. В результате мы 23 смены снимали историю о пропавшем ребенке, а так как я всегда очень сильно вовлекаюсь, мне было очень тяжело морально. Потом я еще неделю болел и решил для себя — почему бы не снимать именно хорошее? Понятно, что все мои истории — это не чистый жанр, это в основном драмеди. Потому что в любой комедии основа — это драма, с нее все начинается. Если нет драмы, то это будет, скорее всего, пустая комедия. Для нас, для нашего прекрасного народа важно и поплакать, и посмеяться. Нам нужен не только хлеб и зрелища, но и немножко попереживать, поразмышлять над всем этим. В этом, мне кажется, наша ментальность, да и наша сила.

— Сейчас очень много сказок на самом деле снимают. Не устанет ли зритель от них?

— Это самый задаваемый вопрос. Во-первых, русское кино с каждым новым днем становится все мощнее. Я считаю, что у нас прекрасное будущее и сказки — это один из жанров, в котором мы особенно сильны. Но у нас также есть спортивные драмы, комедии, ужастики, байопики, истории про наше прошлое и так далее. На любой вкус и цвет есть все, что хочешь. А что касается сказок — если вам будет нравиться сказка за сказкой, разве это плохо? Сказка для нас — это возможность поверить в фантастику. При этом через них мы получаем невероятную возможность изучать свои корни, переосмыслить свою бытность. Мы наконец-то пошли к своим корням. Наконец-то! Более того, я могу вам сказать, только что я был в Китае, и там тоже идут к осмыслению своей истории…

— Как вы думаете, есть ли у вашего проекта потенциал выхода на зарубежные рынки?

— Я считаю, что потенциал огромный. У нас есть невероятно смешной Колобок, которого озвучивает Харламов, есть Избушка на курьих ножках. Это герои, которые точно привлекут внимание любой аудитории, не только российской. Уверен, к нашей истории в целом легко подключатся иностранцы. Да, сейчас часть рынков закрыта, и непонятно, когда они откроются, но это может случиться в любой момент. Но в Азии, например, точно есть все шансы выйти, несмотря на то что это кино именно про нас и нашу историю. Когда мы смотрим китайское фэнтези — нам же интересно, мы легко понимаем суть. Так же будет и тут. Да и кроме всего прочего, я считаю, мы выполняем большую миссию нашим проектом — показывать детям, что такое хорошо и что такое плохо.

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