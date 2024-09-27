Состоялся предпремьерный показ фильма «Екатерина Великая»

Предпремьерный показ фильма «Екатерина Великая» состоялся в рамках открытия фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», торжественное открытие которого состоялось в Санкт‑Петербурге в Александринском театре.

© кадр из фильма

Фильм стал продолжением цикла фильмов «Русь», посвященного событиям и личностям, которые стояли у истоков современной России. Проекты цикла «Русь» созданы «Газпром‑Медиа Холдингом» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром», производство кинокомпании 1–2–3 Production. Дистрибьютор — «Централ Партнершип». Роль императрицы в фильме исполнили Анна Михалкова и Ольга Лерман.

Генеральный директор «Газпром‑Медиа Холдинг» Александр Жаров выразил надежду, что картина, которая в документально‑художественном жанре описывает личность Екатерины Великой и её вклад в мировую историю, понравится зрителям.

— Безусловно, Екатерина была великим человеком, проделав головокружительную карьеру и путь от юной немецкой принцессы, которая влюбилась в Россию, до великой императрицы. Её сподвижник и современник канцлер Безбородко говорил, что без мнения «матушки» ни одна пушка в Европе не выстрелит, поэтому она личность уникальная. Я надеюсь, что зрителям понравится этот фильм, который в документально‑художественном жанре описывает этого человека, как личность и исторического персонажа, а также ее вклад в мировую историю.

Социальный проект «Газпрома» «Друзья Петербурга» реализуется с 2020 года. И так совпало, что именно в 2022 году в рамках открытия фестиваля состоялась премьера первого фильма цикла «Русь», идея которого принадлежит Алексею Борисовичу Миллеру, председателю правления ПАО «Газпром», мы говорим о Петре Великом и Екатерине Великой по масштабу тех дел и того влияния на мировую историю, которую имели эти личности, — сказал Жаров в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Художественный руководитель фильма «Екатерина Великая» Андрей Кравчук отметил, что благодаря яркой и эмоциональной, но доступной подаче картина подойдет для семейного просмотра.

— Это семейный просмотр, где ты получаешь эмоции, видишь красивые съемки и яркие судьбы. И при этом ты очень много узнаешь про страну, но не как в учебнике истории, а эмоционально сопереживая героям, — сказал Кравчук в эфире «Матч ТВ».

Режиссер‑постановщик фильма «Екатерина Великая» Морад Абдель‑Фаттах, который также является футбольным болельщиком, рассказал о параллелях между кинематографом и спортом.

— Съемочная площадка — это команда, и ты в моменте — стопроцентный тренер. Ты выбираешь, кто сейчас у тебя играет в нападении, кого лучше подвинуть в защиту, кто должен занять середину, а кого поменять. То есть способности тренерские и режиссерские очень пересекаются. В фильме «Екатерина Великая» мы постарались кратко понять всё о ней. Попробовали в полтора часа уместить это, как в футбольном матче — 90 минут, — сказал Абдель‑Фаттах в эфире «Матч ТВ».

Фестиваль «Друзья Петербурга» проходит с 27 по 29 сентября на более чем 25 площадках Санкт‑Петербурга — в музеях, культурных и образовательных пространствах. Впервые местом проведения фестиваля стал планетарий и многофункциональный зал «Лахта Центра». Фестиваль проходит в третий раз и посвящен сохранению наследия и развитию города.

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