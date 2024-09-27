В Якутске провели премьерный показ фильма о первом президенте Якутии

Премьерный показ документального фильма Никиты Аржакова о первом президенте Якутии Михаиле Николаеве провели в кинотеатре "Лена" в Якутске. На сеанс, намеченный в 14:00 (08:00 мск), был бесплатный вход, передает корреспондент ТАСС.

Показ начался при полном зале, некоторым понадобились отдельные стулья. Режиссером документального фильма "Путь президента" выступил заслуженный деятель искусств РФ Никита Аржаков, сценаристом - народный писатель Владимир Федоров. Оператор - Юрий Бережнев. Продолжительность фильма превышает 50 минут.

Работа над проектом заняла около года. Съемки прошли в различных районах Якутии, проведено множество интервью. Поддержку оказали библиотека-архив первого президента Николаев-центр, национальная вещательная компания (НВК) "Саха", национальный центр аудиовизуального наследия народов республики.

"Было изучено множество материалов, прочитано документов. У Михаила Ефимовича много книг, много статей с его воспоминаниями, размышлениями, о которых нужно знать, иметь представление", - рассказал режиссер.

Наиболее сложным он назвал работу над содержанием фильма.

"Самой трудной задачей стало то, что нужно было все успеть рассказать: как я ранее сказал, есть очень много материалов о его жизни, также многое рассказали его соратники. Все собиралось по крупинке: жизнь Михаила Ефимовича Николаева сама по себе очень интересная. У него был длинный путь, неординарная судьба: трудное детство в военные годы, затем студенческие годы совпали с тем временем, когда страна только восстанавливалась. В частности, мы руководствовались учением Конфуция, которого очень любил Михаил Ефимович, то есть мыслями о том, что в жизни ничего случайно не происходит и результатом труда являются большие усилия", - отметил режиссер.

Как сообщил директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров, проведут показы по сети кинотеатров республики, вход на них будет свободный. В дальнейшем запланирован показ по телевидению. Как отметила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, работа над картиной была намечена в 2022 году, в год столетия образования республики.

Первый президент Якутии, государственный советник республики Николаев умер 4 августа 2023 года на 86-м году жизни. С 5 по 8 августа в республике был объявлен траур. Он был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.

О дате

День государственности ежегодно празднуется в Якутии 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.