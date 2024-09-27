Состоялась мировая премьера «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Сегодня в мировой прокат вышел фильм «Мегалополис», который снял режиссёр «Крёстного отца» и многих других фильмов Фрэнсис Форд Коппола.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Впервые картину показали в мае 2024 года на Каннском кинофестивале.

Ранее Коппола говорил, что «Мегалополис» — это фильм его мечты, который он хотел выпустить много лет, но постоянно что-то мешало.