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Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие» — вышли сразу две серии

27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Первые две серии можно уже посмотреть в онлайн-кинотеатре Start, остальные эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам, финал состоится 8 ноября.

Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие»
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырша Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Главные роли в шоу исполнили Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Маслов.

Фильмы и сериалы
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Антон Маслов
Алексей Троцюк
Олег Чугунов
Эдуард Илоян
Дмитрий Лысенков
Виктор Хориняк
Виталий Шляппо
Владислав Ветров
Антон Златопольский
Александра Урсуляк
Гарик Харламов
Алексей Гореславский
Юлия Пересильд
Анатолий Вассерман
Виктор Сухоруков
Институт развития интернета