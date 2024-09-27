Как снимали сериал «Последний богатырь. Наследие»

Сегодня выходит сериал "Последний богатырь. Наследие": серии доступны на START и в Okko. Также первые две серии вышли в прокат в российских кинотеатрах. Всего в проекте 8 серий. Новые эпизоды будут открываться по одной каждую пятницу. Последняя серия станет доступна подписчикам 8 ноября. Также в выходные 28 и 29 сентября в сети кинотеатров "Формула кино / Синема парк" по всей России пройдут эксклюзивные показы первых двух серий на большом экране.

Выход сериала громкий - в Москве состоялась большая светская премьера, на сцену вышло людей больше, чем сидело в зале. Оно и понятно - сериал дорогой и снимался 4 года. Зрителям проект представили вместе со съемочной группой генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Антон Златопольский, креативный продюсер Василий Куценко, генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский, режиссер Антон Маслов, актеры Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд, Гарик Харламов, Олег Чугунов, Владислав Ветров и Анатолий Вассерман, у которого в сериале камео.

А сегодня, к выходу сериала эксклюзивно для "РГ" создатели предоставили ролик, в котором можно увидеть, как именно снимался сериал.

"Последний богатырь. Наследие" - проект совместного производства START, телеканала "Россия" и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в волшебном городе.