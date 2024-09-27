Главные премьеры этой недели

С 26 сентября по 3 октября Павел Прилучный берет заложников в больнице, семья Сергея Светлакова застревает в Турции без денег, Дмитрий Певцов спасает жизнь герою-матросу, школьница открывает в себе дар предвидения, Владимир Вдовиченков расследует загадочные убийства, дочери Виктора Хориняка спасают мир, Колокольников мешает Алене Михайловой спасти сестру-близнеца. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из фильма «Беляковы в отпуске»

«Мужское слово»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич.

Зачем смотреть: драматический триллер Сарика Андреасяна о борьбе с системой и о вере в торжество справедливости. Фильм затрагивает сложные темы отцовства, потерь и морали.

Сюжет развивается вокруг трагического события — сын главного героя Андрея Морозова (Павел Прилучный) Илья впадает в кому после несчастного случая. Врачи настаивают на отключении его от аппаратов жизнеобеспечения, так как шансов на выздоровление нет. Отец, отчаянно цепляясь за надежду, пытается уговорить врача подождать, предлагая деньги, но все его усилия оказываются тщетными.

Андрей оказывается на грани отчаяния, ему приходится столкнуться с нелегким выбором — моральные принципы или желание спасти своего ребенка. В отчаянии он решается на радикальный шаг и захватывает больницу, беря в заложники врача и медсестру. И теперь он готов пойти на все что угодно ради спасения сына.

«Беляковы в отпуске»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Владислав Демченко, Анастасия Сомова.

Зачем смотреть: спин-офф популярного скетч-шоу «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым в главной роли.

Комедия о семье из Таганрога, которая сталкивается с курьезными и непростыми ситуациями во время долгожданного отдыха в Турции. Главный герой, Сергей Беляков (Сергей Светлаков), по ошибке оплачивает проживание в отеле на следующий год, и семья остается без денег на обратные билеты домой. Чтобы скрыть свой провал перед знакомыми, Беляковы начинают притворяться элитными гостями, хотя на самом деле вынуждены жить в отеле нелегально, ночуя, где придется.

Ситуацию осложняет присутствие семьи Дубравиных, с которыми Беляковы соперничали еще со школьных лет. Они пытаются не показать своего поражения перед «заклятыми друзьями», из-за чего они сильнее путаются в собственной лжи. Кроме того, менеджер отеля, по имени Али, не упускает возможности вывести их на чистую воду, и напряжение в семье постепенно нарастает, пока дело не доходит до разоблачения. Однако, именно это необычное приключение помогает семье переосмыслить свои отношения и сблизиться.

«9 секунд»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев.

Зачем смотреть: основанная на реальных событиях экшен-драма с Дмитрием Певцовым.

В центре сюжета матрос Алдар Цыденжапов. В 2010 году на эсминце «Быстрый», где он служил, произошла авария: прорыв топливного трубопровода привел к пожару. На борту находилось 348 человек, и Алдар, не задумываясь, пожертвовал собой, чтобы предотвратить взрыв и спасти экипаж. Он за считанные секунды сумел закрыть топливную трубу, сдержав распространение пожара, но сам получил смертельные ожоги.

Фильм рассказывает об этом героическом поступке и показывает жизнь Алдара до трагедии — его мечту с детства служить на флоте, отношения с близкими и вдохновляющую преданность своей миссии. Съемки велись на реальных объектах Тихоокеанского флота, включая корабль «Быстрый».

«Холли»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Грит Верстрате, Робби Клейрен, Кэролин Стас, Каталина Герартс, Элс Декекелиер, Феликс Хереманс, Майя Луиза Стеркендрис.

Зачем смотреть: фильм — участник конкурса Венецианского кинофестиваля-2023.

Драма режиссера Фиена Троша повествует о девочке-подростке по имени Холли, которая живет в небольшой европейской деревушке. Однажды она решает прогулять занятия в школе, где в это время происходит пожар, который уносит жизни нескольких учеников. Друг Холли попадает в больницу в критическом состоянии, а потом впадает в кому.

На протяжении фильма Холли испытывает чувство вины за случившееся и пытается найти способы справиться с эмоциональной нагрузкой. Учитель создает сообщество для помощи детям, пережившим пожар, чтобы помочь им справиться с призраками трагедии, и замечает, что присутствие Холли благоприятно действует на людей. Тогда девочка открывает в себе дар предвидения. Фильм исследует темы подростковой травмы, потери и поиска собственного пути.

«Противостояние»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: Первый канал, «Кинопоиск».

В ролях: Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков, Елена Оболенская, Хельга Филиппова.

Зачем смотреть: российский детективный сериал по мотивам одноименного романа Юлиана Семенова.

Сюжет сериала развивается в двух временных периодах: во время Великой Отечественной войны и в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) вместе со своим молодым помощником, лейтенантом Тадавой (Денис Нурулин), отправляется в Магадан для расследования жестокого убийства. Почерк преступления напоминает похожий случай, произошедший в конце войны. Чтобы раскрыть дело, следователи вынуждены искать связь между прошлым и настоящим.

Параллельно с современным расследованием раскрываются события прошлого. Следователи осознают, что преступления могут быть делом рук одного и того же рецидивиста, действующего десятилетиями. Их задача — раскрыть эту тайну, исследуя улики, рассредоточенные по обеим временным линиям​.

В 1985 году «Противостояние» Юлиана Семенова уже было экранизировано и стало, по мнению многих кинокритиков, одним из лучших советских сериалов.

«Последний богатырь. Наследие»

Премьера: 27 сентября.

Где смотреть: START.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Александр Лыков, Виктор Сухоруков.

Зачем смотреть: продолжение нашумевшей трилогии «Последний богатырь».

Сюжет сериала разворачивается спустя 20 лет после событий трилогии. Главный герой Иван теперь живет в Белогорье с женой Василисой и двумя дочерьми — старшей Марьей, которая унаследовала силу богатырей, и младшей Софьей, обучающейся колдовству. Их мирную жизнь нарушает визит могущественного колдуна Северина, который предрекает приближение страшной беды.

Для защиты Белогорья и своей семьи дочери Ивана разделяются: Марья сражается с силами зла в сказочном мире, а Софья отправляется в прошлое, в Москву 2017 года, чтобы найти молодого Ивана и помочь ему разобраться с предстоящей угрозой. В ходе своих приключений, обе сестры сталкиваются с различными опасностями и получают возможность лучше узнать свои силы. Сериал сочетает сцены из современного мира и волшебного Белогорья, возвращая зрителей в атмосферу магии и приключений, знакомую по предыдущим фильмам франшизы.

«Амура»

Премьера: 1 октября.

Где смотреть: KION.

В ролях: Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Жаргал Бадмацыренов, Юта Кога, Идзуми Сано, Кэн Такигава.

Зачем смотреть: приключенческая экшнен-драма с элементами аниме.

Сериал рассказывает о судьбе русской девушки Ани (Алена Михайлова), профессионального бойца ММА из Владивостока. Она хочет спасти свою сестру-близнеца Надю, которая оказалась в сексуальном рабстве в Японии. Ане предстоит столкнуться с японской мафией, вступить в жестокие бои и проявить не только физическую силу, но и смекалку, чтобы одолеть могущественных противников. Ее борьба — это не только борьба за сестру, но и против сложившейся криминальной системы.

На пути у нее встает Ермак (Юрий Колокольников), который балансирует на стыке криминальных кругов и легального бизнеса. С одной стороны, он прагматичен, жесток и готов на все ради достижения своих целей, а с другой — его действия мотивированы личными мотивами. Он играет ключевую роль в столкновении Ани с преступным миром, но встреча с ней становится роковой и для него самого.