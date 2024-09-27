Институт развития интернета представил более 80 новых кинопроектов

В "Кибердоме" показали первые кадры сериала "Москва слезам не верит"
В «Кибердоме» состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор организации Алексей Гореславский и генеральный продюсер Елена Лапина представили более 80 проектов, которые выйдут в 2024-2025 годах. Об этом сообщила «Лента.ру».
Среди презентованных проектов — исторические, семейные, детективные, молодежные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, видеоигры и мультиформатный контент.
Также были представлены первые кадры сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит» по мотивам знаменитого фильма Владимира Меньшова.
Новый проект от создателей «Слова пацана. Кровь на асфальте» рассказывает историю трех подруг. События развиваются в начале нулевых.
В главных ролях — Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович и другие.
Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский назвал поддержку и развитие внутреннего рынка одной из главных задач организации.
Он отметил, что за последнее время при поддержке ИРИ вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория.
«Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 млрд просмотров», — заявил Гореславский.
Он добавил, что среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, контент для детско-подростковой аудитории.
Игровые сериалы, анимация и документальные проекты — все то, что будет представлено в новом сезоне.
С 2020 года ИРИ поддержал более 2 тыс. проектов, которые собрали 16,6 млрд просмотров.