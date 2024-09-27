Фестиваль детского кино проведут в Волгоградской области

Просмотры кинофильмов и мультипликационных лент продолжатся в течение всего октября.

По сообщению комитета культуры региона, 1 октября в Волгограде стартует XXI областной фестиваль фильмов для детей «Чудо по имени Кино».

Церемония открытия фестиваля пройдет 2 октября в областном центре народного творчества. Зрителей в рамках театрализованного представления ждут встречи с Бабой-ягой, Ученым котом и другими персонажами.

Также состоится показ анимационного фильма «Большое путешествие. Вокруг света» и другие культурные мероприятия.

Во время фестиваля ребята и их родители смогут увидеть новых героев анимационных и художественных картин.