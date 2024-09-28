В Китае реализуют перспективные анимационные проекты

Масштабное 14-е Китайское международное Экспо цифровых изданий на острове Хайнань стало стимулом для реализации перспективных инновационных проектов, в том числе в области анимации. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

В частности, развивать совместные программы с КНР планирует японская компания Chuo Keizai-Sha Inc. Большой интерес к китайскому рынку проявили южнокорейские, итальянские, немецкие, нидерландские и малайзийские компании. Участники выставки подробно обсудили возможности для расширения и углубления сотрудничества, перспективы проведения совместных мероприятий и коммерциализации удачных цифровых продуктов.

Одним из важных моментов, оказавшихся в центре внимания гостей Экспо, стал искусственный интеллект. Его растущее влияние на издательскую деятельность сформировало различные точки зрения на методы и особенности внедрения соответствующих технологий.

Это событие позволило продемонстрировать цифровые новинки со всех концов света. Китайские издательства представили свои разработки, многие из которых заинтересовали потенциальных зарубежных партнеров. Приглашенные на выставку эксперты акцентировали внимание на продвижении трансграничных проектов. Они указали на ряд преимуществ Хайнаньского порта свободной торговли для развития цифровой издательской индустрии, назвав его "плодородной почвой для культурных обменов".

Предполагается, что Экспо позволит повысить узнаваемость зарубежной онлайн-литературы в КНР, а китайские произведения станут более популярны в других странах. Кроме того, Хайнань сможет привлечь еще больше штаб-квартир и представительств организаций, связанных с цифровизацией.

Цифровые издания в Китае

Согласно официальной статистике, объем индустрии цифровых публикаций КНР в 2023 году превысил 1,6 трлн юаней (свыше $228 млрд), увеличившись примерно на 19%. Число пользователей электронной литературы в стране достигло 537 млн человек и побило исторический рекорд. Зарубежный рынок китайской онлайн-литературы составил 4 млрд юаней (примерно $570 млн), он охватывает более 200 стран и регионов.

14-е Китайское международное Экспо цифровых изданий прошло в административном центре южнокитайской провинции Хайнань городе Хайкоу 21-23 сентября.