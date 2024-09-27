Как Маргарет Куэлли присоединилась к фильму «Счастливчик Гилмор 2»

Маргарет Куэлли («Субстанция», «Стоп-слово») присоединилась к касту фильма «Счастливчик Гилмор 2» Адама Сэндлера. Как рассказала актриса в интервью Джимми Фэллону в его «Вечернем шоу», в детстве она обожала фильм 1996 года о хоккеисте-неудачнике, который обнаруживает у себя талант к гольфу, более того, была влюблена в исполнителя главной роли Адама Сэндлера. Так что когда Куэлли узнала, что последний планирует снимать сиквел, она попросила своих агентов устроить ее в проект.

© кадр из фильма

- Я написала им: «Всё, что потребуется — никакая роль не будет слишком маленькой. Пожалуйста. Я должна быть частью этого, я умоляю вас. Пожалуйста. Чего бы это ни стоило», - вспоминает Маргарет.

И тогда Джимми показал ей текстовую переписку между Сэндлером и мужем актрисы Джеком Антоноффом, где первый уточняет у второго, хорошо ли его жена играет в гольф, а Джек отвечает, что та «действительно хороша в этом».

- Какой хороший у меня муж, - растрогалась в ответ Куэлли. - А я ведь не умею играть в гольф. Он лгал ради семьи. … Я ни дня в жизни не играла в гольф. На самом деле, я ужасна.

Актриса рассказала, что уже начала брать уроки, но пока еще не сильно преуспела. При этом она уточнила, что ее роль в «Счастливчике Гилморе 2» «совсем крошечная»:

- По сути, у меня глубокий задний план, но теперь я могу умереть счастливой.

Сэндлер начал съемки сиквела в начале сентября в Нью-Джерси, поделившись фотографией хоккейной майки своего главного героя «Бостон Брюинз» на вешалке для одежды. Помимо Адама свои роли повторят актеры оригинального фильма Джули Боуэн, Ли Тревино и Кристофер Макдональд, в касте также заявлены игрок в американский футбол и бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси (недавно дебютировавший как актер в хоррор-сериале «Гротеск»), музыкант Bad Bunny (ранее снимавшийся в фильмах «Быстрее пули» и «Форсаж 9»), актер и режиссер Бенни Сэфди («Проклятие», «Оппенгеймер»), Ник Свардсон («Притворись моей женой») и другие.