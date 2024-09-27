Снятый 38 лет назад фильм "Лермонтов" впервые выходит на большие экраны

15 октября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма "Лермонтов", снятого еще в 1986 году. В тот момент он не вышел в широкий прокат и лег на полку. Публике представят отреставрированный вариант картины, осовремененной режиссером и исполнителем главной роли Николаем Бурляевым.

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Выход этого биографического фильма состоится к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Работа над картиной стала дебютом для тогда еще совсем юного режиссера Бурляева. Он не только написал сценарий, но и исполнил главную роль, создав на экране образ Лермонтова.

"Это авторская версия, которую мы все вместе создали в 1986 году. Она тогда подверглась тотальному уничтожению тех, кто побежал впереди так называемой "перестройки". Они потребовали, чтобы этот фильм лег на полку. Чтобы не показывать, не продавать за границу. Освременивания мною здесь не было вообще, поэтому фильм выйдет такой, каким он был изначально", - рассказал режиссер Николай Бурляев.

В кадре можно будет увидеть множество прекрасных советских актеров. Наталья Бондарчук исполнила роль матери Лермонтова, Марис Лиепа воплотил образ Николая I, а Галина Беляева сыграла Варвару Лопухину.

Фильм расскажет о важнейших аспектах яркой, но недолгой жизни поэта. Зрителя погрузят в детство классика, которое он провел в имении бабушки в селе Тарханы. Ведь именно с семейного воспитания началось становление его личности. Далее перед зрителями предстанут картины кавказские сражения и любовная линия.

Когда-то фильм получил неоднозначные отзывы советских кинокритиков, которые увидели в нем несколько фактов, искажающих историю. По мнению режиссера, дело было в исключительной патриотичности картины, которая была неприятна либерально настроенным кинематографистам. Актриса Наталья Бондарчук уверена, что выход этого кино - победа для всего российского общества.