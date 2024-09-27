27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Шоу рассказывает о дочерях Ивана: богатырше Марье и начинающей колдунье Софье. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Сериал стартовал сразу с двух эпизодов — их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, а финал состоится 8 ноября.

Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 27 сентября

2-я серия 27 сентября

3-я серия 4 октября

4-я серия 11 октября

5-я серия 18 октября

6-я серия 25 октября

7-я серия 1 ноября

8-я серия 8 ноября