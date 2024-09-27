Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»
27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Шоу рассказывает о дочерях Ивана: богатырше Марье и начинающей колдунье Софье. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
Сериал стартовал сразу с двух эпизодов — их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, а финал состоится 8 ноября.
Расписание выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 27 сентября
2-я серия 27 сентября
3-я серия 4 октября
4-я серия 11 октября
5-я серия 18 октября
6-я серия 25 октября
7-я серия 1 ноября
8-я серия 8 ноября