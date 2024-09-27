«Солнце зашло!»: Тренд на фильмы о поп-звездах рассмешил Соседова

Новый тренд на экранизацию историй успеха поп-музыкантов из 1990-х связан с ностальгией тех, кто финансирует эти картины, предположил в интервью НСН музыкальный критик Сергей Соседов.

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Ранее стало известно, что в России снимут сериал «Хит» об эволюции отечественной поп-музыки от 1990-х до наших дней с участием Сергея Лазарева, Шуры, Вани Дмитриенко и других артистов, а также картину «Вирус попсы» о второй жизни советских хитов.

«Я думаю, это какой-то бизнес, дело здесь не в попсе. Возможно, люди, от которых зависит выдача этих грантов, выросли на этой музыке, любят ее, а сейчас ностальгируют. Сейчас они получили власть и действуют по принципу: этому дадим, а этому не дадим, но тому ли я дала? Здесь работает вкусовщина, они же дали грант на "Слово пацана". Сегодня есть ностальгия, но нет песен, нет музыки, нет хитов. Клава Кока, Зиверт, Чеботина, - это же смешно, это не музыка, хитов-то там нет! Одна спела полухит про «солнце Монако» и все, больше ничего нет. Никакие солнца больше не светят, кроме солнца Монако, а оно уже зашло за горизонт, но другого солнца не появилось», - сказал Соседов.

При этом он считает, что в кино должны сниматься не звезды музыки, а «синтетические актеры» уровня Андрея Миронова.

«Кино – это драматическое искусство, а музыкальное кино — это особый жанр. Для него нужны "синтетические" актеры, какими были Любовь Орлова, Людмила Гурченко. Они блестяще владели драматическим, актерским, вокальным мастерством, хореографией. Андрей Миронов блестяще и играл, и пел, и плясал так, что сойти сума. Рок-певец – он звезда на сцене, а в фильме оно уже не работает. В свое время и снимали двух эстрадных див, Пугачеву и Ротару, но фильмы с их участием, имели не тот успех, на который рассчитывали. Пугачева по сути сыграла саму себя, а Ротару вообще смешно, в фильме "Душа" ее приходилось дублировать, то есть она настолько не актриса. При том, что Пугачева и Ротару – это большие певицы, а не Клава Кока, Зиверт или поставьте любое другое имя. Просто брать каких-то музыкантов? Снимайте лучше музыкальные передачи для телевидения», - посоветовал критик.

Минувшим летом в российских кинотеатрах показали фильм «Тур с Иванушками» о приключениях фанаток легендарной поп-группы, в октябре выйдет фильм «Руки Вверх!», а сентябре в онлайн-кинотеатрах стартовал сериал «Комбинация», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Народный артист России Филипп Киркоров ранее рассказал НСН, что в 2025 году начнется работа над фильмом о нём. При этом Киркоров отметил, что при нынешних технологиях сможет сам сыграть себя в молодости.