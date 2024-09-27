Открытие кинофестиваля FERRUM-24 посвятили Пускепалису и Высоцкому

В курортном городе Железноводске открылся первый кинофестиваль FERRUM-24.

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Кавказские Минеральные Воды - регион поистине сказочный: горы, родники-источники, реки и озера, лечебницы-санатории, курорты, бюветы, исторические места…

- Наверное, навсегда останутся в моей памяти лица, которые я увидел, когда шел по красной дорожке - такие счастливые, улыбающиеся, искренние!.. - поделился Олег Тактаров, спортсмен, актер, режиссер. - Я обязательно залезу в лечебные грязи и покажу это всему миру - через соцсети, чтобы к вам приезжали туристы.

Красная дорожка, невероятно длинная, ведущая к Дому культуры имени Сергея Пускепалиса. Действо длилось не один час - так много звезд, почетных гостей приехало на кинофестиваль. Красивые, нарядные… Актрисы, приготовившие "для дорожки" легкие вечерние наряды, не рассчитанные на холодную погоду и сильный ветер, которым встретил Железноводск гостей - тем не менее не захотели утепляться!

Ольга Кабо, Анна Банщикова, Сергей Жигунов, Екатерина Климова, Елена Панова, Лянка Грыу, Светлана Камынина, Виктор Логинов… Еще долго можно перечислять имена. И режиссер Алексей Герман, приехавший представить свой новый фильм "Воздух" - о мужестве и героизме женщин-пилотов во время Великой Отечественной войны.

Актер "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Георгий Перадзе представлял зрителям актеров и режиссеров и брал блиц-интервью.

Затем - уже в зале - начался киноконцерт "Лучше гор могут быть только горы", посвященный творчеству Владимира Высоцкого, его киноролям и песням. Музыкальным руководителем был выбран Петр Налич, а ведущими стали актеры Сергей Жигунов и Полина Лазарева. Выступали Евгений Дятлов, Василий Мищенко, Сергей Степанченко, Александр Половцев, Ольга Кабо, Вера Кинчева, Екатерина Волкова, Мария Лапшина, Петр Налич, Алексей Гоман…

Представили фрагменты из кинофильмов, где играл Владимир Высоцкий. На сцену вышла народная артистка РСФСР Лариса Лужина, снимавшаяся с ним в фильме "Вертикаль" на Одесской киностудии. Как это было? Актриса рассказала, как режиссеру Станиславу Говорухину не советовали снимать Высоцкого, как "Володя" дружил с альпинистами, написал в то время "Песню о друге" ("Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг - а так…") и другие, ставшие всенародно любимыми, как артисты покоряли горные вершины…

Железноводск - родной и любимый город Сергея Пускепалиса, актера и режиссера, так рано ушедшего из жизни - погибшего в 2022 году в автокатастрофе. Удивительного обаяния артиста. В 2019 году по инициативе Пускепалиса в Железноводске прошел первый кинофестиваль под названием "Герой и время". Он планировал проводить его ежегодно. Помог сделать ремонт в Доме культуры, который теперь носит его имя… На экране - кадры из фильмов, в которых снимался Сергей Витауто, его фотографии с друзьями, коллегами, с сыном Глебом…

К зрителям и участникам фестиваля обратилась продюсер кинофестиваля FERRUM-24 Наталья Мокрицкая: "Всегда трудно начинать что-то новое. Но я уверена, что наш фестиваль ждет счастливая судьба, он откроет новую страницу не только в культурной жизни Железноводска, но и всего региона. Любовь к кино в нашей стране всегда была всенародной. Для нас, организаторов фестиваля, важно объединить старшее и молодое поколение, напомнить, какой великой созидательной силой обладает наше кино. Какое исключительное значение может играть оно в жизни человека, как много может дать, как сильно повлиять на нравственное и духовное становление личности".

На экране - видеопоздравление министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая остановилась на объединяющей поколения миссии фестиваля и пожелала гостям и участникам насладиться просмотрами и порадоваться интересным встречам. Актриса Юлия Пересильд также присоединилась к кинофестивалю в формате видеоприветствия.

Мэр Железноводска Евгений Бакулин объявил фестиваль официально открытым.

Первый фестивальный день завершился показом в Курортном парке Железноводска культовой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая. Показ прошел в рамках программы, приуроченной к 100-летнему юбилею "Мосфильма" с пленки 35 мм при поддержке проекта "Кинопередвижка".

Организаторами кинофестиваля выступили правительство Ставропольского края и администрация города Железноводска. Поддержало Министерства культуры РФ. Проводить его планируют ежегодно.

Прямая речь

Алексей Герман, режиссер:

- Я рад находиться в Железноводске, мне очень нравится город. Очень здорово, что здесь открывается такой важный фестиваль. И российское кино действительно на подъеме. Снимается много хороших фильмов. Думаю, в рамках фестиваля будет создано еще много достойных, интересных картин.

Андрей Золотарев, сценарист:

- Это идеальное место для написания сценариев, мне кажется. Тут вокруг - одни горы. Я не вижу никого знакомого… Очень классно. Лучший город!

Наталья Варлей, заслуженная артистка РСФСР:

- Я счастлива быть здесь, потому что очень люблю эту землю. Прекрасный фестиваль. Очень жду свой творческий вечер, где поделюсь с гостями историей своего пути, расскажу о случае, который подарил мне путевку в кино.

Ирина Купченко, народная артистка РСФСР:

- Представляете, до какой степени я завидую всем вам, стоящим здесь, тем, кто живет здесь, тем, кто приехал сюда отдыхать, потому что это действительно райское место. И вас ожидает такое наслаждение от фестиваля. Фильмы, которые покажут на FERRUM-24 - один лучше другого!

Петр Налич, певец и композитор:

- Какая чудесная атмосфера, какая красота! Я здесь в первый раз и мне очень нравится. И спасибо местным жителям за радушие. Надеюсь, им очень понравится весь фестиваль и все, что мы здесь придумали.

Сергей Степанченко, народный артист РСФСР:

- Я считаю, что достойный город достоин прекрасного праздника. Радуйтесь, веселитесь, смотрите хорошее кино и любите своих артистов!

Светлана Камынина, актриса:

- Советую всем смотреть кино ближайшие три дня, в большом количестве. Это будет по-настоящему волшебно!

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