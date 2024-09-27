Дочь Никиты Михалкова сняла фильм о взаимоотношениях матери и сына

Надежда Михалкова завершила съемки фильма о взаимоотношениях матери и сына-подростка, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

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Картина получила название «Огненный мальчик». В фильме задействованы Анна Михалкова, Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Лиза Ищенко и другие актеры. Эта киноработа стала уже пятой у младшей дочери обладателя премии «Оскар», народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

Лента выйдет в российский прокат весной 2025 года. Ранее стало известно, что актриса Дарья Мороз в качестве режиссера приступила к съемкам сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».