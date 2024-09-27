В Индии открылся кинофестиваль в честь 100-летия «Мосфильма»

Кинофестиваль "Дни Мосфильма в Ченнаи", посвященный столетнему юбилею прославленной российской киностудии, открылся в этом южноиндийском городе. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Ченнаи Александр Додонов, всего в программе трехдневного смотра шесть кинолент.

"Фестиваль пройдет с 27 сентября по 29 сентября, за это время будет показано шесть фильмов. Показы проходят на площадке колледжа искусств "Авичи", - сказал Додонов.

Он отметил, что за эти дни индийские зрители увидят такие ленты как "Анна Каренина. История Вронского" режиссера Карена Шахназарова (2017 год), "Звезда" Николая Лебедева (2002 год), "Палата № 6" Карена Шахназарова и Александра Горновского (2009 год), "Любовь в СССР" Карена Шахназарова (2012 год), "Решение о ликвидации" Александра Аравина (2018 год) и "Сдается дом со всеми неудобствами" Веры Сторожевой (2016 год).

Как добавил собеседник агентства, торжественная церемония открытия кинофестиваля вызвала большой интерес у индийской публики. На первый показ пришло порядка 200 человек, среди гостей были генеральный консул России в Ченнаи Валерий Ходжаев, представители местной киноиндустрии, студенты профильных вузов.