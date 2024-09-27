На осенних каникулах выйдет фильм «Лес чудес»

Кинопрокатная компания "Вольга" 31 октября выпустит в российский прокат анимационное приключение "Лес чудес" по мотивам комикса Венсана Паронно "Angelo, dans la foret mysterieuse".

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Режиссёрами картины выступили номинант на "Оскар" и обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля Венсан Паронно и Алексис Дюкор.

Смелый мальчик Анжело - искатель приключений. Однажды он с семьёй едет проведать любимую бабулю, которой нездоровится. По дороге родители по неосмотрительности оставляют Анжело на одной из остановок.

Мечта Анжело сбывается - он находит приключения: решив срезать дорогу через лес, мальчик попадает в волшебный мир, населённый удивительными существами.

Прежде чем найти бабулю, смелому мальчику надо преодолеть множество испытаний. В конце бабуля заботливо скажет Анжело:

"Если тебе нужно принять важное решение - слушай свой внутренний голос, он всегда подскажет, как правильно поступить".

В фильме "Лес чудес" режиссёры раскрылись как превосходные аниматоры, создав красочный и яркий мир, ориентируясь на детскую аудиторию. Венсан Паронно поделился:

"Вот в чем вся суть общения с детьми: не быть напыщенным или заумным. Я ненавижу "педагогику любой ценой", это меня не интересует совершенно. Всему свое время. Главное, чтобы в основе повествования были идеи, а уже потом вы добавляете визуальный ряд, экшн и юмор. Мы с Алексисом точно знаем, что хотим сказать, но дидактический тон в наши задачи не входит".

Ранее "Лес чудес" был представлен на Каннском кинофестивале в программе "Специальные показы" и принял участие в одном из самом крупнейшем и престижном конкурсе Международного фестиваля анимационного кино в Анси.