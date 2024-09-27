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На Apple TV+ вышла комедия "Одинокие волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

На стриминге Apple TV+ вышла криминальная комедия «Одинокие волки», в которой Джордж Клуни и Брэд Питт изображают двух чистильщиков, вынужденных работать сообща над одним делом. Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Уоттс, постановщик трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло первое за 16 лет экранное воссоединение Питта с Клуни.

На Apple TV+ вышла комедия «Одинокие волки»
©  Газета.Ru

В результате сложной цепочки событий два чистильщика (Джордж Клуни и Брэд Питт) независимо друг от друга оказываются в номере отеля, где окружная прокурорша (Эми Райан) трясется над окровавленным телом мальчика (Остин Абрамс). Оба специалиста по решению вопросиков привыкли работать в одиночку, однако в этом случае вынуждены впервые в жизни объединить усилия. А их — усилий — потребуется немало: то, что сперва кажется не самым пыльным дельцем, быстро оборачивается длинной ночью, богатой на погони, перестрелки и перебранки.

Как известно, если волк молчит, лучше его не перебивать. Это не то чтобы на заметку, просто разговор об «Одиноких волках» Джона Уоттса необходимо было начать с «волчьей» цитаты.

Что до фильма, то выпускающий его стриминг компании Apple, по всей видимости, потихоньку собирает ансамбль картин Стивена Содерберга про друзей Оушена в лоскутном формате: месяц назад там появились милейшие «Зачинщики» Дага Лаймана, где таких же невольных напарников играют Мэтт Деймон с Кейси Аффлеком, теперь настала очередь воссоединения Джорджа Клуни с Брэдом Питтом. Последние не делили кадр со времен коэновского хита «После прочтения сжечь», тоже, кстати, премьерившегося в Венеции. То есть, страшно подумать, 16 лет .

Понятно, что в одном ряду с Содербергом и братьями Коэн постановщик Уоттс, без малого лет десять снимавший для Marvel «Человеков-пауков», заметно тушуется, пускай в рамках своей фильмографии и прыгнул, кажется, чуть выше головы: в картине полно острот (одна поместилась даже в название, которое пишется через «f», — «Wolfs» вместо «Wolves» — это флексионная шутка, буквально навязанное множественное число), а вот какой-то режиссерской остроты́ ей недостает.

Отсутствие общей звонкости отчасти компенсирует симпатичная — по стриминговым меркам уж точно — картинка: за здешний приятный неонуарный мрак, надо думать, стоит в первую очередь хвалить оператора Ларкина Сейпла («Все везде и сразу»), много снимавшего музыкальные клипы под началом соратника Дональда Гловера, постановщика Хиро Мураи («Атланта», «Медведь»).

В сумме это дает необходимый минимум с приятным бонусом — в общем, сносный фундамент для дуэта Питта и Клуни, которые тут изображают наследников Уинстона Вульфа, героя Харви Кейтеля из «Криминального чтива». Возраст, конечно, дает о себе знать (Питту — 60, Клуни — 63, первый успевает обозвать второго стариком), но былая химия никуда не делась, так что фильм, целиком на нее полагающийся, обречен состояться. Так и происходит: их бесперебойный обмен колкостями, ужимками и прищуренными взглядами ни на секунду не дает заскучать.

Лет, собственно, 16 назад «Одиноких волков», во-первых, снимал бы не Уоттс, а во-вторых, они явно стали бы такой же примерно классикой, как «Друзья Оушена» и «После прочтения сжечь». Но мир и индустрия с тех пор заметно поменялись, так что сейчас будущее ленты кажется менее радужным. Apple в силу трусости, например, передумала устраивать картине широкий прокат и дропнула ее на стриминг спустя неделю демонстрации в ограниченном числе кинотеатров — причем Клуни с Питтом отдали часть зарплаты, чтобы сохранить хотя бы какой-то театральный релиз; так сказать, порешали вопросик. Ложкой меда в этой бочке дегтя служат озвученные планы на сиквел (хочется верить, там уже никто трусить не станет и фильм будет гордо называться «Wolf$»). Ну и, поговаривают, сценарий «Четырнадцати друзей Оушена» уже написан — как пелось у одной хорошей группы, сколько волка ни корми, ему все мало.

Дата премьеры: 1 сентября 2024 года

Дата широкого выхода: 27 сентября 2024 года

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Джон Уоттс

В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан, Златко Бурич, Ричард Кайнд, Фрэнсис Макдорманд

Фильмы и сериалы
Медведь
Криминальное чтиво
Зачинщики
Златко Бурич
Пурна Джаганнатан
Фрэнсис Макдорманд
Джон Уоттс
Ричард Кайнд
Эми Райан
Даг Лайман
Дональд Гловер
Харви Кейтель
Джордж Клуни
Стивен Содерберг
Брэд Питт
Мэтт Дэймон
Apple