Ефим Шифрин назвал комедию «Возвращение попугая Кеши» трибьютом

Новая комедия режиссера Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат 31 октября 2024 года. Одну из ключевых ролей в фильме сыграл Ефим Шифрин. В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» он поделился своими ощущениями от участия в проекте, который напрямую перекликается со знаменитым мультфильмом советских времен.

© кадр из фильма

- Парафраз, ремейк, кавер - называйте, как угодно. Это некий трибьют старому мультфильму про попугая Кешу, но в игровом варианте - там, конечно, всё было немного по-другому, - сообщил актер.

В кинопроекте участвуют живые дрессированные птицы. В этом и состоит его главная фишка, отметил артист в эфире «Авторадио».

- Попугаи в нем играют не хуже нас с Кологривым и Акиньшиной, - считает Шифрин. - Озвучил их «Бульдог» Харламов. У Гарика очень много замечательных достоинств, а здесь появилось еще одно - он не появляется на экране, но попугай Кеша говорит его голосом.

Сам Шифрин сыграл олигарха, который выкрал птичку, которую так настойчиво ищет герой в исполнении Никиты Кологривого. И очевидно, что ему придется расстаться с этим нечестно нажитым попугаем.