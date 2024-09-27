Экранизация книги «Бемби» выйдет в октябре

17 октября в российский прокат выйдет экранизация книги «Бемби. История жизни в лесу» о всемирно известном олененке, познающем большой мир.

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Фильм расскажет о приключениях молодого олененка, окруженного лесными животными: его другом вороном, кроликом, енотом… Он открывает для себя мир природы и ее секретов. Но когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. С тех пор молодому олененку приходится учиться жить самостоятельно. К счастью, он найдет верных друзей, с которыми отправится навстречу своей собственной судьбе.

Съемки фильма по книге Феликса Зальтена, на которой выросло не одно поколение детей, проходили при участии настоящих диких животных, проживающих в естественной среде своего обитания в национальном парке. Для работы над проектом собрались кинематографисты, зарекомендовавшие себя после мирового успеха семейных фильмов «Белль и Себастьян», «Птицы» и «Океаны».