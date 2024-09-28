В Перми рассказали об итогах кинофестиваля «Флаэртиана»

Стали известны итоги кинофестиваля «Флаэртиана», который проходил в Перми.

Об этом сообщает URA.RU.

«Главный приз кинофестиваля завоевала лента режиссёра Рогира Капперса «Стекло, моя несбывшаяся жизнь», — говорится в сообщении.

Приз за открытие новых тем и новых героев получила картина Татьяны Соболевой «Против ветра».

За оригинальное художественное решение награждена картина Балинта Ревеса и Давида Микулана «Кикс».

Победителями конкурса «Российская Флаэртиана» названы ленты «Лосёнок», «Свой среди детей» и «Лежбище быка».

Ранее сообщалось, что в Самаре пройдёт творческая мастерская молодых хореографов.