В Перми рассказали об итогах кинофестиваля «Флаэртиана»
Стали известны итоги кинофестиваля «Флаэртиана», который проходил в Перми.
Об этом сообщает URA.RU.
«Главный приз кинофестиваля завоевала лента режиссёра Рогира Капперса «Стекло, моя несбывшаяся жизнь», — говорится в сообщении.
Приз за открытие новых тем и новых героев получила картина Татьяны Соболевой «Против ветра».
За оригинальное художественное решение награждена картина Балинта Ревеса и Давида Микулана «Кикс».
Победителями конкурса «Российская Флаэртиана» названы ленты «Лосёнок», «Свой среди детей» и «Лежбище быка».
Ранее сообщалось, что в Самаре пройдёт творческая мастерская молодых хореографов.