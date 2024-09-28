Каким получился фильм «Одинокие волки»

На Apple TV+ вышли «Одинокие волки» — комедийный боевик с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом от режиссера последней трилогии о Человеке-пауке Джона Уоттса. «Лента.ру» рассказывает, почему в этот неприхотливый фильм легко влюбиться, а также разбирается, при чем здесь «Криминальное чтиво» и Фрэнк Синатра.

В оригинале фильм Джона Уоттса называется Wolfs — не «Волки», а «Вулфы» — в честь мистера Вулфа, ворчливого решалы, которого в «Криминальном чтиве» сыграл Харви Кейтель. На русский язык эта игра слов переводится так себе, да и для молодого зрителя аллюзия неочевидна. Отсюда и возникло вялое локализованное «Одинокие волки», хотя можно было проявить смелость и напечатать на постере что-нибудь вроде «Бобик в гостях у Барбоса» — к сути происходящего это, во всяком случае, гораздо ближе.

Безымянные фиксеры (Джордж Клуни и Брэд Питт) встречаются в номере недавно открывшего свои двери очень дорогого отеля под игривым названием Delon (если присмотреться, оно один раз мелькает в кадре). Одного из решал (Клуни) вызвала окружной прокурор (Эми Райан), у которой возникла проблема с молодым человеком, без движения лежащим в луже крови. Второго (Питт) пригласила хозяйка гостиницы (голос Фрэнсис Макдорманд) — чтобы после недолгих разбирательств решить, что он должен составить коллеге компанию. Когда за батареей обнаружится сумка с героином, станет ясно, что двум принципиальным одиночкам придется на ближайшую ночь сформировать эффективный тандем. Впереди — погони, перестрелки, свадьба хорватских бандитов и неизбежное начало прекрасной дружбы.

«Одиноких волков» поставил режиссер Джон Уоттс, для которого это первый фильм после трилогии о Человеке-пауке для Marvel — а значит, своего рода очистительный ритуал. Уоттс самостоятельно написал сценарий, а сотрудничество с корпорациями позволило пригласить на главные роли Питта и Клуни, которые последний раз снимались вместе у братьев Коэн в «Сжечь после прочтения». Для зрителей, впрочем, важнее другая совместная работа — франшиза про друзей Оушена Стивена Содерберга. Собственно, «Одинокие волки» это и есть «Оушен +1» — нынешние времена учат экономнее расходовать звездные ресурсы.

Очевидно, что именно по принципу фан-сервиса Уоттс и продавал свой проект Apple TV+. Свою роль наверняка сыграл и невероятный успех предыдущего фильма Джона «Нет пути домой» — самого слабого в трилогии, но собравшего героев из предыдущих «паучьих» картин. Во всяком случае демонстративно неряшливый сценарий «Одиноких волков», где подлинные усилия, кажется, были вложены лишь в один комедийный эпизод и одну действительно остроумно придуманную погоню. Остальные полтора часа — набор общих мест, традиционно позаимствованных Уоттсом из фильмов восьмидесятых и, конечно, звездные перепалки.

Режиссура устроена чуть более прихотливо: заполучив двух выдающихся актеров, Уоттс предоставил им возможность существовать на экране в максимально расслабленном режиме. Никаких характеров в сценарии нет и в помине, так что Клуни и Питт переругиваются в режиме актерского поиска. Их дуэт — подвижный эскиз, даже не генеральная репетиция, а кинопробы с тщательно выученным текстом, который все равно звучит, как более или менее умелая импровизация. По сравнению с «Одинокими волками» вышедшие на том же Apple TV+ «Зачинщики» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком — образец дисциплины.

Впрочем, мастерство режиссера часто заключается в том, чтобы хорошо знать свои слабости. Уоттс, к счастью, совсем не претендует на лавры двоих живых классиков, к которым недвусмысленно отсылают «Одинокие волки»

Тарантино — не просто «влюбленный монтажер» из видеопроката (так Квентина называли на протяжении большей части карьеры), а невероятно эрудированный моралист с твердыми нравственными позициями. Содерберг — насмешливый интеллектуал левого толка и формалист с безупречным чувством стиля. Уоттс прекрасно понимает, что он ни тот, и ни другой, а просто способный компилятор, который ни разу не пытается выпрыгнуть за пределы этого скромного творческого контура. Режиссера вполне устраивает, что у его фильма нет ни какой бы то ни было идеи, ни даже связного сюжета. «Одинокие волки» в итоге благополучно разваливаются на отдельные сценки. Но зато какие это сценки!

Клуни и Питт едут в BMW под Smooth Operator Шаде. Танцуют на воровской свадьбе. Одновременно идентичным движением вытирают носы, сидя друг напротив друга в пустом вагоне метро

Зрителям, подсевшим на привычку кинематографистов прятать пустоту за перекрестными отсылками, тоже будет чем заняться. Помимо очевидных аллюзий будет и намек на то, что Питт и Клуни — предводители новой «Крысиной стаи», наследники Фрэнка Синатры по прямой. Спорить тут не с чем, особенно учитывая, что Уоттсу хватило фантазии поместить действие в одну из ночей перед нью-йоркским Рождеством — в эти часы действительно чего только не случается. Пожалуй, если бы Apple TV+ удержался от премьеры в конкурсе Венецианского кинофестиваля и додержал «Одиноких волков» до зимних праздников, даже критики были бы к картине куда более благосклонны. Зрители же и вовсе, включив телевизор похмельным утром и наткнувшись на родные лица актеров, могли бы навсегда влюбиться в скромное обаяние «Одиноких волков».

Однако продюсеры рассудили иначе, так что фильм Уоттса начал свой путь к зрителю, вызвав раздражение у фестивальной публики, вынужденной делать паузу на голливудский ширпотреб между сеансами актуального киноискусства. Затем был отменен широкий прокат, и фильм с двумя звездами первой величины без лишнего шума вышел на стриминге в последнюю пятницу сентября — еще 15 лет назад представить такое было невозможно.

Впрочем, Apple TV+ явно, хотя и своеобразно, демонстрирует веру в проект — сиквел «Одиноких волков» уже запущен в работу. Ну а мы рекомендуем этот фильм в качестве лучшего на сегодня вечернего развлечения — в конце концов, в периоды межсезонья и разнообразных кризисов особенно важно почаще смотреть на красивое.

Фильм «Одинокие волки» (Wolfs) вышел на Apple TV+