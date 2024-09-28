Боевик «Профессионал» выйдет в России в октябре

Локализованный трейлер фильма «Профессионал» (Absolution) обнародовала 27 сентября 2024 года кинокомпания «Парадиз». Главные роли в боевике режиссера Ханса Петтера Муланда («Довольно добрый человек», «Снегоуборщик») исполнили Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер, Йолонда Росс и др.

© кадр из фильма «Профессионал»

По сюжету гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир, в который он был втянут, не намерен отпускать его.

В российский прокат «Профессионал» выйдет 31 октября.