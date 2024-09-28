Герои «Простоквашина» оказались в мультфильмах Миядзаки
Хаяо Миядзаки, японский аниматор и режиссёр, известен своими вдохновляющими и волшебными произведениями, в которых переплетаются элементы уютного фэнтези и нашей с вами реальности. Стиль Хаяо Миядзаки — это не просто визуальный язык, а целая философия, отражающая глубочайшие человеческие чувства и переживания. А ещё он очень узнаваемый — настолько, что можно прикладывать к любому другому произведению, и получится классно!
Умельцы предложили нейросети нарисовать героев мультфильма «Простоквашино» в виде героев мультфильмов японского классика. Получилось душевно и мило:
- Дядя Фёдор и Матроскин
- Дядя Фёдор
- Шарик и Матроскин
- Матроскин
- Печкин
- Печкин
- Мама Дяди Фёдора
- Папа Дяди Фёдора
Ну как вам? К нейросетям можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что они помогают создавать удивительные вещи.