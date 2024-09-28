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10 фильмов про психиатрические клиники — список

И история появления этих учреждений в России и мире.

Десять фильмов про психиатрические клиники
© Чемпионат.com

Увы, «все мы немного сумасшедшие. Одни больше, другие – меньше». Эта фраза звучит в одной из книг американского писателя Терри Гудкайнда и, пожалуй, в определённой мере отвечает теме нашего материала.

Это лечебное учреждение всегда вызывало у людей смешанные чувства. С одной стороны, они не очень-то хотели попасть в его стены, явно не желая испытать страх, навеянный многовековым опытом несчастных. Однако, с другой стороны, уравновешивало впечатление и другая точка зрения, получившая вынужденное одобрение. Все прекрасно понимали, что создание и функционирования подобных лечебниц просто необходимо.

Первые дома для лечения души

Первые лечебницы для людей с психическими расстройствами, которых тогда называли умалишёнными, появились ещё в IV веке н.э. в Византии. Обителью для них стали монастыри, где с помощью молитв боролись с одержимостью первых поселенцев. Это было вполне гуманно и приносило, наверное, свои положительные результаты.

Всё изменится во времена инквизиции, когда, изгоняя бесов, людей тысячами топили в каналах, сжигали на кострах. Вершители человеческих судеб в чёрных сутанах убеждали себя, что последние приняли смерть уже здоровыми. Способы подобного «лечения» канут в Лету. Но на смену придут другие методы борьбы с одержимостью. Замеченного в странном поведении человека, даже с лёгкими отклонениями, могли запросто посадить в клетку, держать на цепи и морить голодом.

Благопристойное общество не осуждало подобные меры, считая, что всё делает правильно — и в интересах больного человека. Первые же по-настоящему отдельные психиатрические больницы и приюты для умалишённых были построены в Багдаде в 705 году. Немногим позже они появятся в Фесе и Каире.

Заметим, что в этом плане Европа слегка припоздала. Лишь в XVI веке на фоне быстро растущих больших городов появятся унылые, законсервированные здания, смахивающие на лепрозории. Порядки здесь были установлены не лучшие, иначе душевнобольные порой не сбегали бы в деревни, прячась в лесах. «Сумасшедшие дома» пользовались дурной славой. Потом, правда, они получили цивилизованное название — специальные психиатрические пансионаты. И каждый из них имел несколько отделений.

К примеру, одно из них значилось как «Свободный корпус для благородных больных и для не утративших «доброй воли». Понятно, что в его палатах проходили лечение душевнобольные с приличным достатком. И, разумеется, из знатного сословия. Примечательно, что вскоре в обиходе европейских психологов возникнет новое слово «пациент».

И здесь мы сделаем небольшое отступление. Кровопускание, слабительные, антиспазматические средства и запрещённые препараты входили в основной арсенал методов лечения. По сравнению с сегодняшними современными технологиями эти способы кажутся варварскими. И всё равно можно было говорить об определённом прогрессе, когда лечение переходило на научные рельсы, освобождаясь от страшного призрака раннего Средневековья.

Но положение обычных душевнобольных, пребывающих в психиатрических больницах, ничуть не изменилось в положительную сторону. И порой оно напоминало настоящий ад. Сюда, мягко говоря, сплавляли людей по доносу соседей, по требованию жадных родственников, желающих прибрать к рукам семейное наследство. В общем, психиатрические лечебницы были забиты до отказа.

Например, в 1793 году Филипп Пинель, назначенный врачом в приют для умалишённых в Бисетр, был потрясён увиденной картиной. 40 душевнобольных, закованных в кандалы и цепи, страдали в тесных зловонных камерах. Пинель тут же распорядился освободить их. И несчастные пациенты впервые за многие годы увидели солнечный свет, когда вышли во двор приюта. Немного погодя Филипп Пинель начнёт лечение пациентов. В будущем он сыграет важную роль в развитии практической и теоретической психиатрии.

В ХХ веке число психиатрических больниц значительно возрастёт. Изменится и методика лечения, шагающая в ногу с новейшими достижениями медицины. Но люди по-прежнему будут со страхом смотреть на окна, по простонародному выражению, «тёмного дома». Им иногда казалось, что в его стенах творится невесть что-то ужасное и непонятное.

Впрочем, опасения были не напрасными. Остров Повелья, который итальянцы до сих пор называют «Вратами ада», печально прославился своей психиатрической лечебницей. Она была построена в 1922 году усилиями высоких властей, опасающихся своих политических противников.

По слухам, сюда свозили якобы душевнобольных, чтобы держать их под неусыпным контролем. И главный врач, полный честолюбивых планов, проводил над беззащитными пациентами чудовищные эксперименты. Лоботомия без всякого обезболивания с помощью ручной дрели, долота и молотка была для него привычной операцией.

Впрочем, этот метод лечения с использованием, естественно, наркоза в стенах психиатрических клиник Европы и США долгое время был довольно популярным и часто используемым. Это нововведение, к примеру, коснулось также Индии. Здесь лоботомию пациенту часто делали по просьбе опекуна и отпускали домой. Ибо он предпочитал воздержаться от содержания в стационаре. Пройдёт немало времени, чтобы лоботомию признали процедурой, нарушающей нормы человеческой морали. И она исчезнет как средство лечения пациентов с психическими расстройствами.

Всё выше написанное, по общему мнению, было несравнимо с тем, что происходило в фашистской Германии. Отлично оборудованные психиатрические лечебницы с прекрасным подбором высококлассных специалистов показались власть имущим очень затратным делом. Возможно, к этому мнению невольно подтолкнули слова швейцарского психиатра Эйгена Блейлера — создателя теории шизофрении.

Однажды он публично выскажется: «Те, кто поражены тяжёлой болезнью, не должны иметь потомства. Если мы позволим физически и психически неполноценным иметь детей, наша раса быстро выродится». И в 30-40-е годы прошлого столетия в Германии нацисты развернули активную кампанию по стерилизации душевнобольных, десятками тысяч отправляя несчастных в газовые камеры.

Под шумок в этот разряд попадали и вполне здоровые люди с небольшими физическими дефектами. Парадоксально, но от подобных бесчеловечных мер число людей с психическими расстройствами не уменьшилось.

Первые психиатрические лечебницы в России

В средних веках в России отношение к психически больным было мягким. Они находили пристанище в монастырях, в принципе не нуждались ни в пище, ни в крове. Впрочем, идеализировать то неспокойное и смутное время будет несправедливо. Случалось, что одержимость в далёких деревнях «лечили» кнутом, чтобы «вышибить дурь». Или держали в яме без еды и воды, искренне надеясь, что больной выздоровеет.

В России первая окружная психиатрическая больница была построена в 1869 году в Казани. В скором времени в качестве консультанта пригласили доктора медицины Александра Фрезе — в будущем выдающегося русского психиатра. Заметим, что его работа об устройстве домов для умалишённых за границей понравилась самому императору.

Александр Фрезе, назначенный главным врачом, с энтузиазмом и страстью изменить всё к лучшему принялся за новое дело. Он также не забывал и о научной деятельности, читал лекции студентам местного медицинского университета. Лечебница, построенная с использованием передовых технологий, удивляла своими порядками, который установил Фрезе. При больнице, к примеру, существовал православный храм. «Нагим — одеяние, больным — исцеление» — именно с этой молитвы, обращённой к пациентам, начиналось каждое утро. Кстати, в лечебницу специально для мусульман и иудеев приглашались также муллы и раввины.

Александр Фрезе отказался от смирительной рубахи для буйных пациентов. Он справедливо полагал, что эта мера лишь усиливает душевную болезнь. Никого из возбуждённых обитателей казанского медицинского учреждения не связывали. Их помещали в комнату-изолятор, где дверь и стены были обиты плотным мягким материалом. Отделения окружной психиатрической больницы представляли собой просторные помещения. Здесь даже работала библиотека на нескольких языках. И заведовал ею больной отделения первого класса.

Александр Фрезе старался использовать самые передовые и гуманные методы лечения в случаях острых помешательств пациентов. И надо сказать, что он добивался поразительных результатов. После его смерти лечебница придёт в упадок и в 1909 году прекратит своё существование. В губернии останется только дом для умалишённых.

Наверное, о таких талантах, как Александр Фрезе, о героях-одиночках, работающих на благо человечества, не раз упоминал в своих произведениях Антон Чехов. Но особняком в его творчестве стоит повесть «Палата №6», вошедшая в историю мировой литературы. Она потрясает читателя своей беспощадной правдой, трагизмом и безысходностью. Пожалуй, он одним из первых описал быт «жёлтого дома» с его жестокими порядками, которые уничтожали всё человеческое в пациентах, обрекая их на скотскую жизнь. Это произведение великого писателя послужило творческим материалом для известных зарубежных и отечественных мастеров кино. Сейчас насчитывается 10 экранизаций «Палаты №6», которые вызвали немалый интерес у зрителей.

В общем-то, тема психиатрических заведений всегда находила место в творчестве многих режиссёров. Об этом красноречиво, убедительно свидетельствуют 10 фильмов, о которых мы расскажем ниже.

«Прерванная жизнь», США, 1999 год

Режиссёр – Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи.

Попытка суицида приводит Сюзанну Кейсен в психиатрическую больницу. Здесь девушка знакомится с Лизой Роу, страдающей диссоциальным расстройством личности. Лиза не раз сбегала из клиники, и её постоянно доставляли обратно.

Сюзанна узнаёт, что теперь она занимает палату бывшей лучшей подруги Лизы, которая покончила с собой. Девушки начинают дружить. Вскоре Сюзанна знакомится с другими обитательницами клиники – у каждой из них своя история. Все свои переживания и мысли Сюзанна записывает в личный дневник.

Фильм снят по автобиографической книге писательницы Сюзанны Кейсен. Она провела два года в психиатрической лечебнице. Её роль сыграла Вайнона Райдер. Актриса Анджелина Джоли получила премию «Оскар» за «лучшую роль второго плана», воплотив образ социопатки Лизы.

Возрастное ограничение: 18+

«Остров проклятых», США, 2010 год

Режиссёр – Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли.

Глубокой осенью 1954 года судебный пристав Тедди Дэниелс и его коллега Чак Оул отправляются расследовать исчезновение Рэйчел Соландо, обвиняемой в детоубийстве. Она сбежала из Эшклиффской лечебницы для душевнобольных преступников на острове Шаттер. В ходе допросов персонала одна из пациенток успевает написать в блокноте Тедди одно слово: «Беги!».

Развязка фильма считается одной из самых неожиданных и запутанных. Но не будем раскрывать все секреты!

Возрастное ограничение: 18+

«Обитель проклятых», США, 2014 год

Режиссёр – Брэд Андерсен.

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Кристофер Фулфорд.

Молодой доктор Эдвард Ньюгейт по воле случая приезжает в психиатрическую лечебницу «Стоунхерст», затерянную в мрачных лесах британской глуши. К его изумлению, обитателями этого учреждения оказываются состоятельные известные люди. Его внимание привлекает одна из пациенток лечебницы — красавица Элиза Грэйвз, которая страдает хронической истерией.

К удивлению Эдварда, в клинике не применяются привычные для того времени жестокие методы лечения. Умалишённые живут нормальной жизнью, и, кажется, никто не занимается их терапией. Доктор понимает, что лечебница таит свои секреты и тайны.

Возрастное ограничение: 18+

«Я киборг, но это нормально», Южная Корея, 2006 год

Режиссёр – Пак Чхан Ук.

В главных ролях: Им Суджон, Рейн, Чон Джихун.

Юн Гун жила со странной бабушкой, которая считала, что она мышь, и питалась только редисом. Сама девушка тоже со странностями – Юн Гун считает, что она киборг и живёт от батареек. Когда старушку насильно увозят в больницу, девушка вдруг обнаруживает, что та оставила дома свою вставную челюсть.

Юн Гун решает любой ценой доставить её любимой бабушке и сама попадает в лечебницу. Здесь она знакомится с симпатичным парнем Ли Суном. Несмотря на фантасмагорический сюжет, режиссёру удалось снять хорошую романтическую трагикомедию.

Возрастное ограничение: 18+

«Не в себе», США, 2018 год

Режиссёр – Стивен Содерберг.

В главных ролях: Клэр Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро.

Сойер Валентини — привлекательная молодая женщина, которая буквально бежит из родного города, чтобы избавиться от навязчивого поклонника Дэвида Страйна. Из-за психологических травм она обращается за консультацией в лечебницу Хайленд-Крик.

На приёме Сойер в расстроенных чувствах не глядя подписывает согласие на госпитализацию. Попав в лечебницу, она обнаруживает, что одним из её сотрудников является Дэвид. Девушка начинает терять связь с реальностью…

Возрастное ограничение: 18+

«Рэтчед», США, 2020 год

Режиссёр – Эван Романски.

В главных ролях: Сара Полсон, Финн Уиттрок, Синтия Никсон.

Сериал повествует о ранних этапах жизни медсестры Милдред Рэтчед – будущей злодейки из романа Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки». Как обычная медсестра, которой изначально двигали благие намерения, превратилась в тирана и настоящего монстра?

Возрастное ограничение: 16+

«Пиджак», США, 2004 год

Режиссёр – Джон Мейбери.

В главных ролях: Эдриен Броуди, Кира Найтли.

Джек — бывший участник войны в Ираке — после ранения в голову потерял память. Однажды он на дороге заметит автомобиль, а рядом с ним — маленькую девочку и её нетрезвую мать. Джек поможет устранить поломку, не предполагая, что с этого момента его судьба сильно изменится.

После несчастного случая Джек оказывается на скамье подсудимых. Его обвиняют в убийстве, но он не помнит обстоятельств произошедшего. Джека отправляют на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Здесь с ним проводят своеобразную терапию. Джека облачают в смирительную рубашку («пиджак») и помещают в камеру морга.

Возрастное ограничение: 16+

«Инстинкт», США, 1999 год

Режиссёр – Джон Тёртлтауб.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Кьюба Гудинг-младший.

С учёным-биологом Итэном Пауэллом, который последние годы жил в джунглях Африки среди диких горилл, связана тайна предполагаемого убийства. По возвращении в США его объявляют опасным для общества психопатом. И помещают в клинику особого режима. Психолог Тио Колдер пытается разговорить учёного, который словно дал себе обет молчания.

Возрастное ограничение: 16+

«Ангел за моим столом», Австралия — Новая Зеландия, 1991 год

Режиссёр – Джейн Кэмпион.

В главных ролях: Керри Фокс, Бренда Кендалл.

Дженет Фрейм — юная талантливая поэтесса, как и все творческие личности, очень впечатлительна и застенчива. Она и не подозревает, что её дар — писать проникновенные стихи — поможет в будущем изменить её судьбу.

Фильм основан на реальной судьбе новозеландской писательницы Дженет Фрейм. В 23 года ей ошибочно поставили диагноз «шизофрения», и семь лет девушка провела в психиатрической лечебнице. Она перенесла 200 сеансов электрошоковой терапии! Дженет была на шаг от лоботомии, а спасли писательницу её же книги.

Возрастное ограничение: 18+

«Запрещённый приём», США, 2011 год

Режиссёр – Зак Снайдер.

В главных ролях: Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джена Мэлоун.

У девушки по прозвищу Куколка и её младшей сестры умирает мать. Алчный отчим, воспользовавшись моментом, пытается избавиться от них. Чтобы завладеть всем имуществом, оставленным сиротам в наследство, он отправляет Куколку в психиатрическую больницу. Здесь девушка рисует в своём воображении нереальный мир, в котором сражается с разными противниками – своими страхами.

Возрастное ограничение: 12+

Фильмы и сериалы
Джон Мейбери
Джон Тертлтауб
Джей Фэро
Джена Мэлоун
Джейн Кэмпион
Эмили Браунинг
Клэр Фой
Бен Кингсли
Джеймс Мэнголд
Кен Кизи
Эдриен Броуди
Сара Полсон
Синтия Никсон
Кейт Бекинсейл
Вайнона Райдер
Марк Руффало
Кира Найтли
Стивен Содерберг
Зак Снайдер
Анджелина Джоли
Энтони Хопкинс
Мартин Скорсезе
Антон Чехов
Леонардо ДиКаприо