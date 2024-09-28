Десять фильмов про психиатрические клиники

И история появления этих учреждений в России и мире.

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Увы, «все мы немного сумасшедшие. Одни больше, другие – меньше». Эта фраза звучит в одной из книг американского писателя Терри Гудкайнда и, пожалуй, в определённой мере отвечает теме нашего материала.

Это лечебное учреждение всегда вызывало у людей смешанные чувства. С одной стороны, они не очень-то хотели попасть в его стены, явно не желая испытать страх, навеянный многовековым опытом несчастных. Однако, с другой стороны, уравновешивало впечатление и другая точка зрения, получившая вынужденное одобрение. Все прекрасно понимали, что создание и функционирования подобных лечебниц просто необходимо.

Первые дома для лечения души

Первые лечебницы для людей с психическими расстройствами, которых тогда называли умалишёнными, появились ещё в IV веке н.э. в Византии. Обителью для них стали монастыри, где с помощью молитв боролись с одержимостью первых поселенцев. Это было вполне гуманно и приносило, наверное, свои положительные результаты.

Всё изменится во времена инквизиции, когда, изгоняя бесов, людей тысячами топили в каналах, сжигали на кострах. Вершители человеческих судеб в чёрных сутанах убеждали себя, что последние приняли смерть уже здоровыми. Способы подобного «лечения» канут в Лету. Но на смену придут другие методы борьбы с одержимостью. Замеченного в странном поведении человека, даже с лёгкими отклонениями, могли запросто посадить в клетку, держать на цепи и морить голодом.

Благопристойное общество не осуждало подобные меры, считая, что всё делает правильно — и в интересах больного человека. Первые же по-настоящему отдельные психиатрические больницы и приюты для умалишённых были построены в Багдаде в 705 году. Немногим позже они появятся в Фесе и Каире.

Заметим, что в этом плане Европа слегка припоздала. Лишь в XVI веке на фоне быстро растущих больших городов появятся унылые, законсервированные здания, смахивающие на лепрозории. Порядки здесь были установлены не лучшие, иначе душевнобольные порой не сбегали бы в деревни, прячась в лесах. «Сумасшедшие дома» пользовались дурной славой. Потом, правда, они получили цивилизованное название — специальные психиатрические пансионаты. И каждый из них имел несколько отделений.

К примеру, одно из них значилось как «Свободный корпус для благородных больных и для не утративших «доброй воли». Понятно, что в его палатах проходили лечение душевнобольные с приличным достатком. И, разумеется, из знатного сословия. Примечательно, что вскоре в обиходе европейских психологов возникнет новое слово «пациент».

И здесь мы сделаем небольшое отступление. Кровопускание, слабительные, антиспазматические средства и запрещённые препараты входили в основной арсенал методов лечения. По сравнению с сегодняшними современными технологиями эти способы кажутся варварскими. И всё равно можно было говорить об определённом прогрессе, когда лечение переходило на научные рельсы, освобождаясь от страшного призрака раннего Средневековья.

Но положение обычных душевнобольных, пребывающих в психиатрических больницах, ничуть не изменилось в положительную сторону. И порой оно напоминало настоящий ад. Сюда, мягко говоря, сплавляли людей по доносу соседей, по требованию жадных родственников, желающих прибрать к рукам семейное наследство. В общем, психиатрические лечебницы были забиты до отказа.

Например, в 1793 году Филипп Пинель, назначенный врачом в приют для умалишённых в Бисетр, был потрясён увиденной картиной. 40 душевнобольных, закованных в кандалы и цепи, страдали в тесных зловонных камерах. Пинель тут же распорядился освободить их. И несчастные пациенты впервые за многие годы увидели солнечный свет, когда вышли во двор приюта. Немного погодя Филипп Пинель начнёт лечение пациентов. В будущем он сыграет важную роль в развитии практической и теоретической психиатрии.

В ХХ веке число психиатрических больниц значительно возрастёт. Изменится и методика лечения, шагающая в ногу с новейшими достижениями медицины. Но люди по-прежнему будут со страхом смотреть на окна, по простонародному выражению, «тёмного дома». Им иногда казалось, что в его стенах творится невесть что-то ужасное и непонятное.

Впрочем, опасения были не напрасными. Остров Повелья, который итальянцы до сих пор называют «Вратами ада», печально прославился своей психиатрической лечебницей. Она была построена в 1922 году усилиями высоких властей, опасающихся своих политических противников.

По слухам, сюда свозили якобы душевнобольных, чтобы держать их под неусыпным контролем. И главный врач, полный честолюбивых планов, проводил над беззащитными пациентами чудовищные эксперименты. Лоботомия без всякого обезболивания с помощью ручной дрели, долота и молотка была для него привычной операцией.

Впрочем, этот метод лечения с использованием, естественно, наркоза в стенах психиатрических клиник Европы и США долгое время был довольно популярным и часто используемым. Это нововведение, к примеру, коснулось также Индии. Здесь лоботомию пациенту часто делали по просьбе опекуна и отпускали домой. Ибо он предпочитал воздержаться от содержания в стационаре. Пройдёт немало времени, чтобы лоботомию признали процедурой, нарушающей нормы человеческой морали. И она исчезнет как средство лечения пациентов с психическими расстройствами.

Всё выше написанное, по общему мнению, было несравнимо с тем, что происходило в фашистской Германии. Отлично оборудованные психиатрические лечебницы с прекрасным подбором высококлассных специалистов показались власть имущим очень затратным делом. Возможно, к этому мнению невольно подтолкнули слова швейцарского психиатра Эйгена Блейлера — создателя теории шизофрении.

Однажды он публично выскажется: «Те, кто поражены тяжёлой болезнью, не должны иметь потомства. Если мы позволим физически и психически неполноценным иметь детей, наша раса быстро выродится». И в 30-40-е годы прошлого столетия в Германии нацисты развернули активную кампанию по стерилизации душевнобольных, десятками тысяч отправляя несчастных в газовые камеры.

Под шумок в этот разряд попадали и вполне здоровые люди с небольшими физическими дефектами. Парадоксально, но от подобных бесчеловечных мер число людей с психическими расстройствами не уменьшилось.

Первые психиатрические лечебницы в России

В средних веках в России отношение к психически больным было мягким. Они находили пристанище в монастырях, в принципе не нуждались ни в пище, ни в крове. Впрочем, идеализировать то неспокойное и смутное время будет несправедливо. Случалось, что одержимость в далёких деревнях «лечили» кнутом, чтобы «вышибить дурь». Или держали в яме без еды и воды, искренне надеясь, что больной выздоровеет.

В России первая окружная психиатрическая больница была построена в 1869 году в Казани. В скором времени в качестве консультанта пригласили доктора медицины Александра Фрезе — в будущем выдающегося русского психиатра. Заметим, что его работа об устройстве домов для умалишённых за границей понравилась самому императору.

Александр Фрезе, назначенный главным врачом, с энтузиазмом и страстью изменить всё к лучшему принялся за новое дело. Он также не забывал и о научной деятельности, читал лекции студентам местного медицинского университета. Лечебница, построенная с использованием передовых технологий, удивляла своими порядками, который установил Фрезе. При больнице, к примеру, существовал православный храм. «Нагим — одеяние, больным — исцеление» — именно с этой молитвы, обращённой к пациентам, начиналось каждое утро. Кстати, в лечебницу специально для мусульман и иудеев приглашались также муллы и раввины.

Александр Фрезе отказался от смирительной рубахи для буйных пациентов. Он справедливо полагал, что эта мера лишь усиливает душевную болезнь. Никого из возбуждённых обитателей казанского медицинского учреждения не связывали. Их помещали в комнату-изолятор, где дверь и стены были обиты плотным мягким материалом. Отделения окружной психиатрической больницы представляли собой просторные помещения. Здесь даже работала библиотека на нескольких языках. И заведовал ею больной отделения первого класса.

Александр Фрезе старался использовать самые передовые и гуманные методы лечения в случаях острых помешательств пациентов. И надо сказать, что он добивался поразительных результатов. После его смерти лечебница придёт в упадок и в 1909 году прекратит своё существование. В губернии останется только дом для умалишённых.

Наверное, о таких талантах, как Александр Фрезе, о героях-одиночках, работающих на благо человечества, не раз упоминал в своих произведениях Антон Чехов. Но особняком в его творчестве стоит повесть «Палата №6», вошедшая в историю мировой литературы. Она потрясает читателя своей беспощадной правдой, трагизмом и безысходностью. Пожалуй, он одним из первых описал быт «жёлтого дома» с его жестокими порядками, которые уничтожали всё человеческое в пациентах, обрекая их на скотскую жизнь. Это произведение великого писателя послужило творческим материалом для известных зарубежных и отечественных мастеров кино. Сейчас насчитывается 10 экранизаций «Палаты №6», которые вызвали немалый интерес у зрителей.

В общем-то, тема психиатрических заведений всегда находила место в творчестве многих режиссёров. Об этом красноречиво, убедительно свидетельствуют 10 фильмов, о которых мы расскажем ниже.

«Прерванная жизнь», США, 1999 год

Режиссёр – Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи.

Попытка суицида приводит Сюзанну Кейсен в психиатрическую больницу. Здесь девушка знакомится с Лизой Роу, страдающей диссоциальным расстройством личности. Лиза не раз сбегала из клиники, и её постоянно доставляли обратно.

Сюзанна узнаёт, что теперь она занимает палату бывшей лучшей подруги Лизы, которая покончила с собой. Девушки начинают дружить. Вскоре Сюзанна знакомится с другими обитательницами клиники – у каждой из них своя история. Все свои переживания и мысли Сюзанна записывает в личный дневник.

Фильм снят по автобиографической книге писательницы Сюзанны Кейсен. Она провела два года в психиатрической лечебнице. Её роль сыграла Вайнона Райдер. Актриса Анджелина Джоли получила премию «Оскар» за «лучшую роль второго плана», воплотив образ социопатки Лизы.

Возрастное ограничение: 18+

«Остров проклятых», США, 2010 год

Режиссёр – Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли.

Глубокой осенью 1954 года судебный пристав Тедди Дэниелс и его коллега Чак Оул отправляются расследовать исчезновение Рэйчел Соландо, обвиняемой в детоубийстве. Она сбежала из Эшклиффской лечебницы для душевнобольных преступников на острове Шаттер. В ходе допросов персонала одна из пациенток успевает написать в блокноте Тедди одно слово: «Беги!».

Развязка фильма считается одной из самых неожиданных и запутанных. Но не будем раскрывать все секреты!

Возрастное ограничение: 18+

«Обитель проклятых», США, 2014 год

Режиссёр – Брэд Андерсен.

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Кристофер Фулфорд.

Молодой доктор Эдвард Ньюгейт по воле случая приезжает в психиатрическую лечебницу «Стоунхерст», затерянную в мрачных лесах британской глуши. К его изумлению, обитателями этого учреждения оказываются состоятельные известные люди. Его внимание привлекает одна из пациенток лечебницы — красавица Элиза Грэйвз, которая страдает хронической истерией.

К удивлению Эдварда, в клинике не применяются привычные для того времени жестокие методы лечения. Умалишённые живут нормальной жизнью, и, кажется, никто не занимается их терапией. Доктор понимает, что лечебница таит свои секреты и тайны.

Возрастное ограничение: 18+

«Я киборг, но это нормально», Южная Корея, 2006 год

Режиссёр – Пак Чхан Ук.

В главных ролях: Им Суджон, Рейн, Чон Джихун.

Юн Гун жила со странной бабушкой, которая считала, что она мышь, и питалась только редисом. Сама девушка тоже со странностями – Юн Гун считает, что она киборг и живёт от батареек. Когда старушку насильно увозят в больницу, девушка вдруг обнаруживает, что та оставила дома свою вставную челюсть.

Юн Гун решает любой ценой доставить её любимой бабушке и сама попадает в лечебницу. Здесь она знакомится с симпатичным парнем Ли Суном. Несмотря на фантасмагорический сюжет, режиссёру удалось снять хорошую романтическую трагикомедию.

Возрастное ограничение: 18+

«Не в себе», США, 2018 год

Режиссёр – Стивен Содерберг.

В главных ролях: Клэр Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро.

Сойер Валентини — привлекательная молодая женщина, которая буквально бежит из родного города, чтобы избавиться от навязчивого поклонника Дэвида Страйна. Из-за психологических травм она обращается за консультацией в лечебницу Хайленд-Крик.

На приёме Сойер в расстроенных чувствах не глядя подписывает согласие на госпитализацию. Попав в лечебницу, она обнаруживает, что одним из её сотрудников является Дэвид. Девушка начинает терять связь с реальностью…

Возрастное ограничение: 18+

«Рэтчед», США, 2020 год

Режиссёр – Эван Романски.

В главных ролях: Сара Полсон, Финн Уиттрок, Синтия Никсон.

Сериал повествует о ранних этапах жизни медсестры Милдред Рэтчед – будущей злодейки из романа Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки». Как обычная медсестра, которой изначально двигали благие намерения, превратилась в тирана и настоящего монстра?

Возрастное ограничение: 16+

«Пиджак», США, 2004 год

Режиссёр – Джон Мейбери.

В главных ролях: Эдриен Броуди, Кира Найтли.

Джек — бывший участник войны в Ираке — после ранения в голову потерял память. Однажды он на дороге заметит автомобиль, а рядом с ним — маленькую девочку и её нетрезвую мать. Джек поможет устранить поломку, не предполагая, что с этого момента его судьба сильно изменится.

После несчастного случая Джек оказывается на скамье подсудимых. Его обвиняют в убийстве, но он не помнит обстоятельств произошедшего. Джека отправляют на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Здесь с ним проводят своеобразную терапию. Джека облачают в смирительную рубашку («пиджак») и помещают в камеру морга.

Возрастное ограничение: 16+

«Инстинкт», США, 1999 год

Режиссёр – Джон Тёртлтауб.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Кьюба Гудинг-младший.

С учёным-биологом Итэном Пауэллом, который последние годы жил в джунглях Африки среди диких горилл, связана тайна предполагаемого убийства. По возвращении в США его объявляют опасным для общества психопатом. И помещают в клинику особого режима. Психолог Тио Колдер пытается разговорить учёного, который словно дал себе обет молчания.

Возрастное ограничение: 16+

«Ангел за моим столом», Австралия — Новая Зеландия, 1991 год

Режиссёр – Джейн Кэмпион.

В главных ролях: Керри Фокс, Бренда Кендалл.

Дженет Фрейм — юная талантливая поэтесса, как и все творческие личности, очень впечатлительна и застенчива. Она и не подозревает, что её дар — писать проникновенные стихи — поможет в будущем изменить её судьбу.

Фильм основан на реальной судьбе новозеландской писательницы Дженет Фрейм. В 23 года ей ошибочно поставили диагноз «шизофрения», и семь лет девушка провела в психиатрической лечебнице. Она перенесла 200 сеансов электрошоковой терапии! Дженет была на шаг от лоботомии, а спасли писательницу её же книги.

Возрастное ограничение: 18+

«Запрещённый приём», США, 2011 год

Режиссёр – Зак Снайдер.

В главных ролях: Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джена Мэлоун.

У девушки по прозвищу Куколка и её младшей сестры умирает мать. Алчный отчим, воспользовавшись моментом, пытается избавиться от них. Чтобы завладеть всем имуществом, оставленным сиротам в наследство, он отправляет Куколку в психиатрическую больницу. Здесь девушка рисует в своём воображении нереальный мир, в котором сражается с разными противниками – своими страхами.

Возрастное ограничение: 12+