Звезда «Леди Берд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы

Недавно представители платформы Letterboxd пообщались с актрисой Сиршей Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»). В ходе разговора журналисты попросили звезду назвать четыре своих любимых фильма.

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Примечательно, что в свою подборку артистка включила сразу две картины режиссёра Эмиля Ардолино: комедию «Действуй, сестра» и мелодраму «Грязные танцы».

Четыре любимых фильма Сирши Ронан

«Маэстро» (2023 года) — режиссёр Брэдли Купер;

«Девичник в Вегасе» (2011 года) — режиссёр Пол Фиг;

«Действуй, сестра» (1992 года) — режиссёр Эмиль Ардолино;

«Грязные танцы» (1987 года) — режиссёр Эмиль Ардолино.

Крайней картиной с Сиршей Ронан в главной роли стала драма «Выгон». Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября.