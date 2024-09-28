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Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы

Недавно представители платформы Letterboxd пообщались с актрисой Сиршей Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»). В ходе разговора журналисты попросили звезду назвать четыре своих любимых фильма.

Звезда «Леди Берд» Сирша Ронан назвала любимые фильмы
© Чемпионат.com

Примечательно, что в свою подборку артистка включила сразу две картины режиссёра Эмиля Ардолино: комедию «Действуй, сестра» и мелодраму «Грязные танцы».

Четыре любимых фильма Сирши Ронан

  • «Маэстро» (2023 года) — режиссёр Брэдли Купер;
  • «Девичник в Вегасе» (2011 года) — режиссёр Пол Фиг;
  • «Действуй, сестра» (1992 года) — режиссёр Эмиль Ардолино;
  • «Грязные танцы» (1987 года) — режиссёр Эмиль Ардолино.

Крайней картиной с Сиршей Ронан в главной роли стала драма «Выгон». Мировая премьера ленты состоялась 27 сентября.

Фильмы и сериалы
Грязные танцы
Маленькие женщины
Леди Бёрд
Эмиль Ардолино
Сирша Ронан