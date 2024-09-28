Пять фильмов для субботнего вечера

Субботний вечер словно создан для того, чтобы забыть обо всем и погрузиться в мир кино. После напряженной рабочей недели, стрессов и дедлайнов выходные могут стать средоточием покоя и уюта. Это идеальные дни для того, чтобы посвятить несколько часов просмотру фильмов, которым ты не мог уделить должного внимания в будни.

© кадр из фильма «Сердцеед»

«Одна жизнь» (One Life), 2023

Биографическая драма от британского режиссера Джеймса Хоуза («Челленджер», «Пульс»). В основу сюжета легло произведение Барбары Уинтон «Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона».

Фильм рассказывает историю британского гуманиста сэра Николаса Уинтона (Энтони Хопкинс). Получив приглашение на ток-шоу на телевидении, скромный и непубличный мужчина все-таки находит в себе силы прийти и рассказать о событиях Второй мировой войны. Перед ее началом, во время своего визита в Чехословакию, Николас Уинтон смог собрать список детей евреев, которых нужно было спасать. По возвращении в Британию он сделал все, чтобы организовать трансфер детей и поиск семей для них. Операция вошла в историю под названием «Чешский киндертранспорт».

Это потрясающий фильм о том, как одна жизнь может изменить судьбы сотен людей. Лента демонстрирует сострадание и мужество человека, который взял на себя спасение сотен детей. Великолепная постановка и сильная актерская работа делают картину Хоуза одной из самых запоминающихся драм 2023 года. История не может не тронуть, особенно если она качественно снята и не переусердствует с душераздирающими эпизодами. В общем, достойный фильм, который просто необходимо увидеть.

«Сердцеед» (L’arnacoeur), 2010

Легкая комедия от французского режиссера Паскаля Шомея («Киллер поневоле», «Долгое падение»).

Алекс (Ромен Дюрис) разрушает пары по заказу. У мужчины семейный бизнес — в его работе ему помогает сестра Мелани (Жюли Феррье) и ее муж Марк (Франсуа Дамьен). При этом у компании есть свои ценности и принципы: они не вмешиваются в отношения пар, которые по-настоящему счастливы друг с другом. Очередной заказ Алекса — помешать свадьбе Жюльетт (Ванесса Паради) с англичанином Джонатаном (Эндрю Линкольн). Есть два весомых «но»: во-первых, влюбленные образовали идеальную пару. Во-вторых, у Алекса огромные долги, и он просто не может отказаться от дела.

Жизнерадостная французская комедия о профессиональном разбивателе сердец — отличный выбор для субботнего вечера. Этот фильм поднимает настроение, изобилует забавными ситуациями и содержит в себе романтичные моменты, которые тем не менее дозированы и не превращают картину в мелодраму. Хитроумный сюжет и прекрасная игра актеров заставят тебя оценить творение Шомея по достоинству. Тем более что тебя ждет отличная режиссура, великолепно прописанные диалоги и достойная операторская работа. Попробуй посмотреть этот фильм с девушкой — она точно высоко оценит твой выбор.

«Американский неудачник» (American Underdog), 2021

Спортивная биографическая драма от американских режиссеров Эндрю и Джона Эрвинов («Можно только представить», «Верю в любовь»).

Это история Керта Уорнера (Закари Ливай) — одного из самых необычных и вдохновляющих спортсменов в американском футболе. Биографический фильм демонстрирует упорство и веру в себя, которые помогли простому парню из Айовы достичь вершины успеха в НФЛ. Но удача не всегда сопутствовала мужчине. На пути к известности и карьере мечты он не раз сталкивался со сложностями, которые заставили бы других людей отказаться от своей мечты. Но он стойко перенес и отказы, и безденежье, и трудности в семейных взаимоотношениях.

Резюмируем: картина трогательная, она воодушевляет, наполняет добротой и при этом развлекает, ведь ты чувствуешь азарт, ожидая финала. Тем более что фильм привлекает не только спортивными баталиями, но и мощной драматической линией.

«Летучий отряд Скотланд-Ярда» (The Sweeney), 2012

Криминальный боевик от британского режиссера Ника Лава («Конкретный бизнес», «Вне закона»).

Сюжет фильма рассказывает о детективе Джеке Ригане (Рэй Уинстон) и его напарнике Джордже Картере (Бен Дрю), работающих в Департаменте криминального расследования столичного полицейского управления Лондона. Неутомимые и решительные, они борются с преступностью, используя любые методы, даже если они вне закона. После того как напарники на очередном задании упускают грабителей, они отправляются исправлять ошибку. И для того, чтобы восстановить справедливость и очистить свое имя, им придется здорово попотеть.

Динамичный боевик, вдохновленный культовым британским телесериалом 1970-х годов. Энергичности фильму придают напряженные сцены преследований и перестрелок, безбашенные герои и атмосфера городских джунглей. «Летучий отряд Скотланд-Ярда» — это взрывная картина, которая держит зрителя в напряжении до последней минуты. Если ты соскучился по культовым боевикам и хочешь поностальгировать, но при этом не желаешь пересматривать любимые фильмы, самое время дать шанс этой киноленте. Поверь, что и картинка, и сюжет, и крепкая режиссура смогут тебя впечатлить.

«Колыбельная» (Kolysanka), 2010

Черная комедия от польского режиссера Юлиуша Махульского («Киллер», «Кингсайз»).

В небольшую деревеньку приезжает странная семья Макаревичей. Сразу после этого в окрестностях начинают пропадать местные жители. Расследование происходящего приводит к дому, где живет новоприбывшая семейка. Но Макаревичи не собираются становиться главными подозреваемыми, потому поочередно похищают то тележурналистов, прибывших на место событий, то полицейских, то священника.

Первое, чем примечательна «Колыбельная», — это тем, что картина является первым польским фильмом о вампирах. Кинолента умело соединяет в себе элементы фэнтези и черного юмора. Фильм предлагает зрителю легкий и саркастический взгляд на традиционные мифы и сказки, добавляя к ним современную интерпретацию. Он захватывает своей необычной атмосферой и оригинальным сюжетом, делая зрителей соучастниками происходящих на экране гротеска и комедии. Смотреть этот фильм однозначно стоит, ведь когда еще ты сможешь насладиться столь неординарным воплощением хорошо знакомой нам всем истории.