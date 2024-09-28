В Сочи торжественно открылся международный фестиваль «‎Кинобраво»

Международный фестиваль зрительского кино "Кинобраво" впервые открылся в Сочи вечером в субботу, передает корреспондент ТАСС.

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Торжественное открытие состоялось в Летнем театре им. Фрунзе. По красной ковровой дорожке прошли режиссеры, сценаристы и популярные актеры из России, Индии, Ирана, Италии, Китая, Южно-Африканской Республики и других стран - участниц фестиваля.

"Уникальность [фестиваля] <…> лежит в кардинальном пересмотре того, для чего собралось сегодня киносообщество. Обычно на фестивалях, и это всегда было нормой и в мире, и в нашей стране, рассматривают кино как вид искусства. И всегда это было артхаусное кино, изучающее время, людей, героев, поиск этих героев нынешнего времени. Здесь же полностью идет акцент на кино массового зрителя. <…> Когда стало уже ясно, что фестиваль будет иметь международный уровень, самый креатив лег на то, что же массовое интересно за рубежом", - сказал корреспонденту ТАСС на красной ковровой дорожке креативный продюсер фестиваля актер Андрей Мерзликин.

На церемонии открытия на сцене Летнего театра мэр Сочи Андрей Прошунин зачитал приветственное слово губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"Сегодня такие проекты, которые популяризируют лучшие образцы, традиции и новаторские подходы российского и зарубежного кино особенно востребованы, так как они сближают представителей разных национальностей и культур, помогают нам лучше понять друг друга, в очередной раз доказывают, что язык искусства не знает границ и позволяет прикоснуться к прекрасному, стать лучше и добрее", - зачитал телеграмму Прошунин.

В свою очередь председатель жюри фестиваля кинокритик, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине (Италия) Марко Мюллер отметил, что в нынешней ситуации, сложившейся в мире, очень важно, что есть такое мероприятие, нацеленное на глобальный Юг и на сотрудничество.

О фестивале

Международный фестиваль "Кинобраво" проходит в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В его программу вошли фильмы более чем из 10 стран, которые на площадке фестиваля представят сами создатели, сообщали в оргкомитете. В состав жюри фестиваля вошли ведущие представители киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирована пятидневная деловая программа, участие в которой подтвердили кинематографисты порядка из 20 стран. На мероприятиях эксперты обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах - участниках фестиваля.

ТАСС - генеральное информационное агентство кинофестиваля.