В советской комедии "Не может быть!" нашли несколько киноляпов

Советский фильм "Не может быть!" режиссера Леонида Гайдая вышел в 1975 году. Три новеллы сняты по мотивам произведений Михаила Зощенко "Преступление и наказание", "Забавное приключение", "Свадьба". Забавные несостыковки в комедии внимательные зрители обнаруживают и спустя почти полвека с момента выхода ее на экраны.

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В "Преступлении и наказании" герой Вячеслава Невинного поет знакомую поколениям россиян песню о пиве. При смене планов можно заметить, что бочки, стоявшие вплотную к пивному ларьку, оказываются на некотором отдалении от него. Скриншоты непорядка в кадре публикует РБК.

Во второй новелле "Забавное приключение" кот героини Светланы Крючковой тайком утаскивает с блюдца на столе кусочек колбасы. В следующем кадре домашнее животное бесцеремонно отдыхает прямо на столе, а сервировка изменилась.

В другой сцене в этой части фильма герой покупает у цветочницы на набережной букет. Позднее женщина пересчитывает деньги, а у нее в руках из ниоткуда появляется белый платок. В этой же новелле во время свидания любовников у героини Светланы Крючковой загадочно исчезает брошь с платья, а жемчужные бусы на шее оказываются завязаны узлом и явно длиннее, чем в предыдущей сцене.

В "Свадебном путешествии" от сцены к сцене меняется красная шляпка в декорациях - из смятого головной убор становится округлым. Загадочным образом брюки героя Савелия Крамарова "подрастают" и скрывают заметные ранее носки яркого горчичного цвета.