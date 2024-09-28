В Новосибирске прошла премьера фильма о Покрышкине

Всероссийская премьера фильма "Ахтунг! Покрышкин!" о летчике-асе времен Великой Отечественной войны Александре Покрышкине прошла на его родине в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

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"В Новосибирске прошла всероссийская премьера фильма об Александре Покрышкине. Премьера фильма "Ахтунг! Покрышкин!" состоялась в ЦКиО "Победа". Фильм создан для того, чтобы как можно больше россиян могли узнать о легендарном летчике Александре Покрышкине, проникнуться его удивительной судьбой, чтобы он стал для них не просто именем на табличке, названием площади или станции метро, а понятным и живым человеком", - говорится в сообщении.

Действие фильма разворачивается в Новосибирске в 1944 году и основано на реальной истории, когда Покрышкин прилетел с фронта на короткую побывку домой.

"В эти дни он дал интервью, которое и легло в основу фильма. Именно этот разговор показывает Покрышкина в очень яркий момент его жизни: молодым, дерзким, с ощущением близкой победы, но в самый разгар войны", - пояснили в пресс-службе.

Уроженец Новосибирска, летчик Александр Покрышкин совершил во время Великой Отечественной войны более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил 59 самолетов противника. Покрышкин стал первым, кто был трижды удостоен звания Героя Советского Союза и оставался единственным обладателем трех золотых звезд до самого дня Победы над Германией. В 1972 году прославленному летчику было присвоено воинское звание маршала авиации.