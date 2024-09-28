Стал известен актерский состав сериала «К востоку от рая»

Флоренс Пью («Хороший человек», «Чёрная вдова») и Майк Фейст («Претенденты», «Вестсайдская история») исполнят главные роли в новой экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнебка в формате сериала для Netflix. Как сообщает Variety, в касте также заявлены Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные») и Хун Ли («Воин»).

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Роман, вышедший в 1952 году, представляет собой сагу о запутанных деталях жизни двух семей — Трасков и Гамильтонов – в начале XX века в Калифорнии. По данным издания, Пью сыграет главного антагониста Кэти Эймс, Эбботт – Адама Траска, Фейст – Чарльза, а Ли – своего тезку Ли.

Сценарий пишет Зои Казан («Руби Спаркс», «Дикая жизнь») – внучка Элиа Казана, который снял фильм «К востоку от рая» (1955), где одну из главных ролей исполнил Джеймс Дин. Зои выступит и в качестве шоураннера и будет продюсировать сериал вместе с Гартом Дэвисом («Лев», «Мария Магдалина»), который снимет первые четыре эпизода, и Лор де Клермон-Тоннер («Любовник леди Чаттерлей», «Притворство»), которая снимет еще три серии.