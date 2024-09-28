Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
30 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступает Франция. Там главный герой заводит себе новых друзей и наживает множество врагов.
В продолжение войдёт шесть эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю. Премьера финала состоится 4 ноября. До российских стриминговых сервисов второй сезон также доберётся.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
- 1-я серия — 30 сентября;
- 2-я серия — 7 октября;
- 3-я серия — 14 октября;
- 4-я серия — 21 октября;
- 5-я серия — 28 октября;
- 6-я серия — 4 ноября.