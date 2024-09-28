30 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступает Франция. Там главный герой заводит себе новых друзей и наживает множество врагов.

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В продолжение войдёт шесть эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю. Премьера финала состоится 4 ноября. До российских стриминговых сервисов второй сезон также доберётся.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»