На Discovery вышел новый сериал про передовые технологии

Цифровые технологии помогают людям жить в большей гармонии с природой, от борьбы с последствиями изменения климата до обеспечения доступа к высокоскоростной широкополосной связи в отдаленных населенных пунктах, — об этом рассказывает новый эпизод документального сериала «Being Digi-Sapiens» (Человек дигитальный), демонстрируемого на канале Discovery. В третьем эпизоде «Связь с природой» (Connecting with Nature) камера продолжает сопровождать шведскую изобретательницу, специалиста по робототехнике и ютубера Симону Герц (Simone Giertz) в ее путешествии по Европе.

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Обеспечение высококачественного доступа в Интернет в малонаселенных районах может быть сложнейшей задачей. Оптоволоконные кабели, являющиеся золотым стандартом в быстрых домашних сетях, как правило, слишком дороги для развертывания в более отдаленных местах. Этот неравный доступ к широкополосной связи, разделяющий крупные города и сельские районы, создает своего рода «цифровой барьер» и является источником головной боли для политиков.

Во время поездки по сельской «глубинке» Финляндии Симона обнаруживает, что компания Huawei модернизирует оборудование 4G до 5G. В отличие от 2G, 3G или 4G, стандарт 5G работает на нескольких частотах, включая суб-гигагерцовый диапазон. Одна из частот 5G, используемых в Финляндии, 700 МГц, позволяет антенным вышкам обеспечивать сигнал на обширных территориях. В сельских домах, оснащенных CPE (customer premise equipment — абонентским оборудованием, также называемым маршрутизаторами 5G), сигнал 5G преобразуется в качественный Wi-Fi, достаточно мощный для одновременной поддержки облачных игр, видеозвонков и других приложений, обычно используемых семьями. Появление 5G избавило Финляндию от проблем с широкополосной связью в сельской местности.

Имея один из лучших показателей покрытия 5G в Европе, Финляндия является наглядным примером, иллюстрирующим преимущества цифровизации. Среди ее недавних достижений — успешное тестирование скорости мобильной сети 10 Гбит оператором DNA, коммерческий запуск местным оператором LOUNEA 50G PON, а также решение оператора Elisa для работы от виртуального аккумулятора, в котором резервные батареи базовой станции используются для балансировки электрической сети.

Экстремальные погодные явления становятся все более распространенным событием. В Греции участившиеся волны сильной жары увеличивают угрозу выхода лесных пожаров из-под контроля. Но, оказавшись в Афинах, ведущая программы Digi-Sapiens узнает о двух технологиях, которые помогают смягчить пагубные последствия экстремальных погодных условий.

Раннее прогнозирование потенциально опасных погодных явлений дает людям время подготовиться к стихийному бедствию до того, как оно разразится. Искусственный интеллект от Huawei под названием Pangu Weather доказал свою способность предсказывать экстремальные погодные явления.

«Мы создали гибридную систему, которая объединяет преимущества искусственного интеллекта и традиционных методов», — рассказывает Симоне Герц доктор Линси Се (Lingxi Xie), старший научный сотрудник компании Huawei, участвовавший в разработке Pangu Weather.

«Алгоритмы искусственного интеллекта Pangu будут лучше предсказывать экстремальные погодные явления», — добавляет Линси Се.

Однако, хотя предупреждение о наступлении жары полезно, одного его недостаточно для защиты греческих лесов от пожаров. В лесопарке Сингру (Syggrou Estate) недалеко от Афин компания Huawei совместно с партнерами внедрила решение на основе ИИ для обнаружения пожаров на самой ранней стадии, до того как они выйдут из-под контроля. Более 500 датчиков круглосуточно контролируют территорию на наличие дыма, взвешенных частиц в воздухе, повышенную сухость или аномальные температуры.

В Сингру Симона Герц получает возможность протестировать модернизированную версию этой системы обнаружения пожаров. Разработанная совместно с партнерами — Афинским Национальным университетом им. Каподистрии (NKUA) и стартапом PROBOTEK в рамках проекта TECH4ALL, система не только обнаруживает возгорание, но и обеспечивает анализ распространения огня, планирование маршрутов эвакуации и путей доступа для служб экстренного реагирования. Она также может оценить, сколько людей в соответствующем районе может попасть в зону пожара, и разослать на телефоны жителей через приложение персонализированные уведомления с рекомендуемыми маршрутами эвакуации на основе планов гражданской обороны муниципалитета.