Фильм «Мегалополис» провалился в прокате в первый же день

27 сентября состоялась мировая премьера фильма «Мегалополис» от автора «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. За первый день картина заработала в США только $ 1,8 млн — это полный провал.

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Аналитики в принципе не возлагали на ленту особых надежд, поскольку во время предварительных продаж билетов из более чем 30 тыс. свободных мест зрители забронировали только 0,8%. Вероятно, фильм даже не отобьёт свой бюджет, который составил $ 136 млн.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.