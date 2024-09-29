В культовой кинокомедии Гайдая заметили несколько киноляпов

В культовой кинокомедии Леонида Гайдая «Не может быть!» внимательные зрители нашли несколько киноляпов.

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Фильм состоит из трех новелл по мотивам произведений писателя Михаила Зощенко. В эпизоде «Преступление и наказание» кинолюбителей удивили бочки, которые постоянно то приближаются, то отдаляются от пивного ларька во время смены планов.

В новелле «Забавное приключение» кот героини сперва крадет с хозяйского стола кусок колбасы, однако спустя пару секунд животное спит в совершенно другом месте. В эпизоде «Свадебное происшествие» меняется красная шляпка: то ее показывают смятой, то внезапно головной убор восстанавливает изначальную форму.

В приключенческом фильме «Белое солнце пустыни» нашли несколько киноляпов, которых многие зрители не замечали.

В фильме Юрия Чулюкина «Девчата», снятом по повести Бориса Бедного, зрители также заметили несколько киноляпов.

А в культовой советской комедии режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» зрители обнаружили несколько киноляпов, среди которых несовпадение татуировок у бандита Доцента (его сыграл народный артист СССР Евгений Леонов).

Внимательные зрители услышали музыкальный киноляп в фильме «Москва слезам не верит». В одной из его сцен играет песня Jamaica в исполнении Робертино Лоретти. Однако действие разворачивается в 1958 году, а пластинки с композицией появились в СССР только в 1962-м. «Вечерняя Москва» собрала «свежие» киноляпы из любимых культовых фильмов СССР.