Топ самых интересных фильмов про дальнобойщиков

Фильмы про дальнобойщиков — редкие, культовые, любимые!
Блогер составил перечень самых интересных фильмов про дальнобойщиков
Предлагаем вам видеодайджест по очень интересным фильмам и сериалам, связанным с профессией дальнобойщика. В подборке есть однозначные хиты, которые вы в свое время наверняка засмотрели до дыр – и не прочь посмотреть еще раз.
Но с этими блокбастерами соседствуют куда менее известные фильмы, которые в свое время гремели, а ныне оказались забыты. А некоторые – и вовсе не добрались до широкого проката и остались объектом любви небольшой горстки посвященных.
- Стервятники на дорогах
- 18 колес правосудия
- Семь жен одного холостяка
- Контрабандисты
- Шепот дороги ужасов
- Крутые водилы
- Изо всех сил
- Ничего себе поездочка
- Лекарство для Веры
Да, кто не помнит Слая в роли шофера в роуд-муви «Изо всех сил»? Или трэша, творившегося в триллере «Ничего себе поездочка»? Но держим пари, что солидная часть вышеприведенного списка окажется для вас приятным открытием. Смотрим анонс всех картин и – выбираем понравившийся фильм на вечер!