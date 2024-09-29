Как прошло открытие фестиваля «КиноБраво» в Сочи

Сочи встречает мировых звезд. Там открылся международный фестиваль «КиноБраво». C красной дорожки – корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.

Летний театр на берегу Черного моря стал центром притяжения киноиндустрии. Звезды кино, члены жюри и другие участники прошли по красной ковровой дорожке. Здесь много иностранных делегаций. Лично представить свое национальное кино приехали представители 15 стран мира. Многие в национальных костюмах.

Основная миссия кинофестиваля – представить широкой публике национальные картины, которые стали лидерами проката в своих странах. И, конечно, это укрепление международного сотрудничества в сфере кинематографа. Благодаря фестивалю зритель сможет лучше понять культуру и менталитет жителей различных уголков мира.

«Мы снимаем кино для массового зрителя. Думаю, многие будут ждать следующий год, чтобы увидеть те фильмы, которые завоевали симпатию аудитории в других странах», – отметила генеральный продюсер Международного кинофестиваля «КиноБраво», актриса Елена Север.

Специальным гостем кинофестиваля стала итальянская дива Орнелла Мути, которая всегда желанный гость на российских площадках. Актрису буквально окружили журналисты и не отпускали с ковровой дорожки. Счастливчикам удалось сделать фото с итальянской «укротительницей строптивого». Сама Орнелла призналась, что очень рада быть на сочинском фестивале.

«Замечательно все организовано. Чтобы начинать такой масштабный фестиваль, нужна большая смелость. Это большая заслуга организаторов», – заявила Орнелла Мути.

В рамках фестиваля будет показано 25 картин, из них в конкурсную программу вошли 12 фильмов из 15 стран – России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта и других. Призы будут вручаться в девяти номинациях, жюри будет отбирать лучший фильм, роль, операторскую и режиссерскую работу, сценарий, монтаж и музыку к фильму. Возглавляет многонациональное судейство Марко Мюллер – оскароносный киновед, одним словом тяжеловес в мире кинофестивалей. Впервые столь крупная в мире киноиндустрии фигура возглавит и поддержит российский фестиваль.

«Я очень жду открытия, потому что этот фестиваль фокусируется на популярных коммерчески успешных фильмах. Это значит, что мы сможем понять аудиторию стран БРИКС. Посмотреть, какие фильмы им нравятся, каких звезд они предпочитают, понять все нюансы», – сказал председатель жюри Международного кинофестиваля «КиноБраво» продюсер Марко Мюллер.

Кроме конкурсной программы гостей фестиваля ждет обширная деловая программа. Запланировано более 10 мероприятий, на которых обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, которое производят в странах БРИКС и не только. Само мероприятие продлится до 4 октября.