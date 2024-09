Блогер повторил трейлер 2-го сезона сериала The Last of Us

Недавно кинокомпания HBO представила большой тизер второго сезона сериала The Last of Us. Геймер с канала Rage Tributes настолько им вдохновился, что воссоздал ролик, используя кадры из игры The Last of Us Part 2.

Как и в трейлере, в видео играет трек Future Days рок-группы Pearl Jam.

Видео доступно на YouTube-канале Rage Tributes. Права на видео принадлежат Naughty Dog.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на игре The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи, к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в первой половине 2025 года в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата пока не раскрывается.