Состоялась премьера хоррор-аниме «Спираль»

29 сентября состоялась премьера первого эпизода хоррор-аниме «Спираль». Проект основан на одноимённой манге, созданной Дзюндзи Ито в 1998 году. Всего серия включает в себя три полноценных тома.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Shogakukan.

Согласно синопсису, жители захолустного городка становятся одержимы спиралями, а вскоре и сами начинают закручиваться в кошмарные воронки. Кириэ и её парень пытаются сбежать из города, пока проклятие не добралось и до них.

В первый сезон аниме «Спираль» войдёт четыре эпизода. Новые серии будут выходить каждую неделю. Премьера финала состоится 20 октября.