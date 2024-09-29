Вышел отрывок из фильма Minecraft с Джейсоном Момоа

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала отрывок из грядущей экранизации Minecraft. В ролике герой Джека Блэка объясняет персонажу Джейсона Момоа, как нужно создавать предметы с помощью верстака.

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Видео доступно на YouTube-канале DailyMailGaming. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Согласно синопсису, четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Другие детали неизвестны. Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс.

Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки экранизации стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.