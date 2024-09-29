Сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» превысили 400 млн рублей

29 сентября сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» в кинотеатрах России превысили 400 млн рублей. Для достижения подобного результата анимационной картине понадобилося ровно месяц.

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Ранее предпродажи билетов на ленту составили приличные 4,2 млн рублей. Новинка показала лучший результат в сравнении со множеством других мультфильмов: «Финник», «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!» и «Три богатыря. Ни дня без подвига».

Сюжет «Возвращения домой» рассказывает о намерениях Лунтика снова оказаться на Луне, чтобы найти маму. В этом малышу помогут друзья — Кузя, Пчелёнок, Вупсень и Пупсень, бабочка Элина и другие. Однако в истории появляется тайный злодей, который будет мешать друзьям достичь цели.